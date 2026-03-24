Evacuan a un operario atrapado en una palmera y que se ha desvanecido durante el rescate

Un operario que realizaba trabajos de poda en una palmera en València ha sido rescatado tras quedar atrapado. Además, durante el operativo el profesional ha sufrido un desvanecimiento. - BOMBEROS AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un operario que realizaba trabajos de poda en una palmera en València ha sido rescatado tras quedar atrapado. Además, durante el operativo el profesional ha sufrido un desvanecimiento, lo que ha obligado a tumbar el árbol para proceder a su evacuación de urgencia.

Según informan fuentes municipales, los Bomberos de València han intervenido en este servicio de rescate, puesto en marcha tras quedar el operario atrapado en una palmera en el número 11 de la calle Pérez Escrich. Hasta el lugar se han movilizado efectivos del parque de Campanar.

Durante las labores de rescate, llevadas a cabo por especialistas en altura, el operario ha sufrido un desvanecimiento y ha sido trasladado de urgencia. Así, una vez rescatado, se le han practicado maniobras de reanimación antes de ser remitido al Hospital La Fe.

Asimismo, debido a la complejidad de la intervención y a la necesidad de abatir la palmera, un bombero ha sufrido una caída y ha sido trasladado al Hospital General para una evaluación general debido a la caída, detallan las mismas fuentes.