EVAP denuncia que las mujeres en la Comunitat Valenciana ganan 5.000 euros menos que los hombres cada año

Acto de la EVAP contra la brecha salarial - EVAP

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de València (EVAP), Marta Iranzo, ha denunciado este lunes que las mujeres en la Comunitat Valenciana ganan 5.000 euros menos de media menos respecto a los hombres cada año y "eso a pesar de que ha habido una reducción en la brecha salarial de cuatro puntos en este año".

En concreto, la brecha salarial de género en la Comunitat valenciana está en el 13,1 por ciento, por debajo del 15,7% de la media nacional. Esto significa que el salario medio de las mujeres fue aproximadamente el 84,3% del de los hombres, según los datos que arroja la Encuesta de Estructura Salarial que publicó el Instituto Nacional de Estadística en mayo del 2025. "Detrás de cada número, de cada porcentaje, hay oportunidades que no se pueden aprovechar, mucho sacrificio por parte de las mujeres", ha señalado.

EVAP ha organizado este lunes un acto en la plaza de L'Ajuntament contra la brecha salarial por razón de sexo, con motivo del Día Internacional por la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres, al que también ha asistido la a vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y la alcaldesa, María José Catalá. Las asistentes han acudido con prendas rojas "para reivindicar la necesaria disminución de la brecha salarial".

Así, ha explicado que la brecha salarial es "el reflejo de decisiones, estructuras y dinámicas que, sumadas, siguen condicionando la carrera profesional de muchas mujeres en la Comunitat Valenciana". En ese sentido, ha hecho hincapié en que "la desigualdad no es solo un problema individual, se trata de un desafío colectivo que afecta al desarrollo económico, la competitividad y la innovación en toda la Comunitat Valenciana".

En ese sentido, ha realizado un llamamiento a la sociedad en general por una mayor corresponsabilidad porque casi el 18% de las mujeres que trabajan a jornada parcial lo hacen por cuidados, mientras que ese porcentaje en los hombres no llega al 4%.

"Mientras sigamos observando que las mujeres ganan menos y renuncian a oportunidades profesionales por tener que conciliar, sabremos que aún queda mucho por avanzar", ha apuntado. Por ello, ha recalcado: "Desde 2009 EVAP reivindica el Día de la Igualdad Salarial y lo seguiremos haciendo hasta que la brecha sea cero".

Por su parte, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha señalado que "trabajar por la igualdad salarial no es solo una cuestión económica, sino una responsabilidad pública y social y una condición imprescindible para construir una sociedad más justa, más cohesionada y más libre".

Así, ha subrayado que la igualdad salarial está "directamente vinculada a los derechos, la autonomía y la calidad de vida de las mujeres": "No hablamos solo de salarios, hablamos de independencia, de seguridad y de proyectos de vida".

Asimismo, ha puesto en valor la evolución positiva del empleo femenino en la Comunitat Valenciana, con "las mejores" cifras de paro femenino de los últimos años y "un crecimiento sostenido de la contratación de mujeres, también en modalidades indefinidas".

No obstante, ha advertido de que estos avances deben ir acompañados de "un compromiso firme" con la calidad del empleo. "No basta con crear empleo; necesitamos empleo en igualdad", ha señalado, recordando que "persisten desigualdades estructurales que afectan a las trayectorias laborales de las mujeres, como la segregación ocupacional, la parcialidad involuntaria, la falta de transparencia y la penalización asociada a los cuidados".

Además, ha defendido que la igualdad salarial es un indicador "clave" de la calidad del empleo y del buen funcionamiento del mercado laboral y ha recalcado que el objetivo de las políticas públicas "no debe ser únicamente aumentar la participación de las mujeres en el empleo, sino garantizar que lo hagan en las mismas condiciones que los hombres".

Camarero ha destacado las medidas impulsadas por la Generalitat para avanzar en igualdad salarial, entre ellas la creación, por primera vez, de un grupo de trabajo específico sobre igualdad salarial en el seno del Consell Valencià de les Dones, con la participación de universidades, asociaciones de personas consumidoras, entidades feministas y organizaciones empresariales, así como el impulso a la formación y la sensibilización a través del plan anual Forma't en Igualtat, así como el trabajo de la Red Valenciana de Igualdad. Asimismo, ha exigido al Gobierno de España "la necesidad de no dar ese paso atrás que ha dado, reduciendo un 25% el Plan Corresponsables".

Por su parte, alcaldesa de València, Maria José Catalá, ha afirmado que, desde el Ayuntamiento de València, "hemos apostado de forma muy clara por la corresponsabilidad, que pasa por facilitar a las mujeres escoles matineres, de Pascua, de verano, para que puedan llevar a sus hijos a un horario más temprano, cuando ellas trabajan o los niños tienen vacaciones escolares".

Así, ha resaltado que "en un año, en la ciudad ha disminuido un 10% el paro femenino desde 2023; y hasta ahora, un 14%", ha destacado la alcaldesa. "Seguimos reduciendo el paro femenino, seguimos reduciendo la brecha salarial y seguimos apostando por la colaboración público privada y por la colaboración con entidades como EVAP, para visibilizar a las mujeres referentes en algunos sectores punteros", ha añadido Catalá.

VIVIBILIDDA A LOS REFERENTES FEMENINOS

Al respecto, ha anunciado que tras los convenios suscritos con la Asociación de Jóvenes Empresarios de València (AJEV) y la Confederación Empresarial (CEV) para mejorar la igualdad de las mujeres, se firmará un acuerdo con EVAP "para mejorar la presencia de las mujeres en perfiles técnicos e innovadores".

Ese convenio, ha explicado, "dará mayor visibilidad a los referentes femeninos que tenemos en nuestra ciudad, que están en mundos como la tecnología y la innovación, que son mundos, en este momento, exitosos y remunerados".

En este sentido, cabe recordar la reciente convocatoria de subvenciones lanzada por el Ayuntamiento para el curso escolar 2025-2026, en el marco del denominado Plan Corresponsables 2025, dotado con 400.000 euros. Se trata de una serie de ayudas económicas destinadas a favorecer la conciliación familiar y la ampliación del calendario escolar en dependencias públicas de la ciudad.

"HIPOCRECIA DE CATALÁ"

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha reiterado su apoyo a "una reivindicación histórica del movimiento feminista" y ha elogiado "la tarea constante de EVAP en la lucha contra la brecha salarial y en la defensa de un mercado laboral más justo y equitativo".

Por contra, ha criticado "la hipocresía" del gobierno de Catalá, "al afirma defender los derechos de las mujeres mientras elimina los programas municipales destinados a combatir la desigualdad salarial". En ese sentido, ha recordado que el Ayuntamiento gobernado por el PP y Vox "ha rechazado restituir los programas específicos suprimidos en esta legislatura para facilitar la inserción laboral femenina, con especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género".

"Esta decisión se produce a pesar de que los datos oficiales continúan mostrando una tasa de paro femenina superior y salarios más bajos para las mujeres, una realidad que afecta directamente a su autonomía económica, las pensiones futuras y la calidad de vida. La igualdad no se construye con eslóganes, sino con políticas públicas y recursos", ha reclamado.