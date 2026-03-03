EVAP presenta Experta, una red para visibilizar y conectar a mujeres profesionales en innovación y tecnología

Jornada EVAP - EVAP

VALÈNCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP) ha presentado Experta, una red para visibilizar y conectar a mujeres que trabajan en el ámbito de la innovación y la tecnología. Su objetivo será facilitar que organizadores de eventos, medios e instituciones identifiquen "referentes femeninos" con experiencia "contrastada" en estos sectores.

La plataforma está enmarcada dentro del nuevo Comité de Innovación de EVAP, formado por profesionales referentes en innovación y tecnología, según ha informado la entidad en un comunicado.

Este comité se ha presentado a las asociadas de EVAP a través de una charla titulada '¿Dónde están las expertas?', moderada por Violeta Garín, consultora estratégica de innovación, en la que participaron Paula Carsí, de Ford España; Mireia García, de Hinojosa Packaging Group y Laura Olcina, del Instituto Tecnológico de Informática.

"En línea con los objetivos de EVAP, no queremos que nos vuelvan a decir que no hay mujeres referentes en algunos sectores. Vamos a disponer de esta plataforma para ponérselo fácil a todas las organizaciones y entidades que quieran contar con mujeres expertas en innovación", ha destacado la presidenta de la entidad, Marta Iranzo.

Experta nace con el lema 'Somos innovadoras y creadoras de cambio. Hemos venido a transformar'. Asimismo, la red articulará su acción a través de una comunidad activa de talento femenino en innovación y tecnología y una estrategia "clara para influir en los entornos públicos, privados y mediáticos".

Esta plataforma se configura como un "punto de encuentro" entre el talento femenino existente y la demanda real de expertise. Para ello, Experta creará un directorio cuyo objetivo será "visibilizar a las expertas y facilitar su participación en jornadas, mesas redondas y encuentros especializados, así como en otros espacios de decisión".

La propuesta de valor de Experta radica en ser una plataforma "funcional para encontrar talento femenino en innovación y tecnología y un movimiento con credibilidad, certificado y con impacto social y empresarial, que cuenta con referentes contrastadas disponibles para paneles, mentorías y procesos de consultoría".

El nuevo Comité de Innovación de EVAP se ha creado para impulsar la adopción tecnológica, la innovación empresarial y el emprendimiento, "reforzando la competitividad, visibilidad y liderazgo de las socias en la economía digital y posicionando a EVAP como referente en innovación y tecnología".

Desde este comité se desarrollarán formaciones y acciones, como la capacitación tecnológica ejecutiva en IA, innovación y digitalización, el impulso al emprendimiento mediante mentoría, acompañamiento y conexión con el ecosistema inversor, la aplicación de metodologías innovadoras en empresas y organizaciones lideradas por socias y el fortalecimiento del posicionamiento institucional de EVAP como voz experta en innovación, tecnología y liderazgo femenino.