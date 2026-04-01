Evoluciona favorablemente el bebé ingresado en un hospital de Alicante tras ser mordido por un perro

Archivo - Imagen de archivo del Hospital General de Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El bebé que está ingresado en el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante tras resultar herido el pasado sábado cuando sufrió una mordedura de perro en el término municipal de Abanilla (Murcia) evoluciona favorablemente, según fuentes del centro hospitalario consultadas por Europa Press.

En un primer momento, la familia llevó al menor al centro de salud de la localidad alicantina de Pinoso, desde donde posteriormente fue trasladado en helicóptero medicalizado al hospital alicantino, según indicaron desde la Guardia Civil.

Fuentes de este centro hospitalario de la ciudad de Alicante apuntaron el pasado lunes que el bebé estaba ingresado con pronóstico reservado tras el suceso.