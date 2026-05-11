El exalcalde Echávarri, una edil y exediles no comparecen en la comisión de VPP en el Ayuntamiento de Alicante

Imagen de la reunión de la comisión municipal de VPP del lunes 11 de mayo en el Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde del PSPV Gabriel Echávarri, una concejala del equipo de gobierno del primer edil del PP Luis Barcala y varios exediles no han comparecido este lunes en la sesión de la comisión sobre viviendas de protección pública (VPP) constituida en el Ayuntamiento de Alicante tras la polémica del residencial Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Entre otros, estaban llamados a acudir, algo que es voluntario, por parte del PP la exconcejala de Urbanismo y actual responsable de áreas como Educación, Empleo y Fomento, Mari Carmen de España. También los exediles 'populares' María Dolores Padilla y Carlos Castillo.

Castillo, quien estuvo al frente del área de Patrimonio, trasladó en un escrito que no iba a comparecer y en ese documento abordó cuestiones relativas a la parcela, al tiempo que se ofreció a ampliar, por el mismo medio, "algunos de los aspectos expuestos" para prestar su "colaboración".

Tampoco han comparecido el exalcalde Echávarri ni la exconcejala socialista Sofía Morales. Del mismo modo, el exedil de Compromís Natxo Bellido ha declinado hacerlo. Así, ninguna de las comparecencias previstas en el orden del día de esta sesión se ha materializado.

A ello se suma que en la reunión anterior ya se trasladó que la exdirectora general y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, quien además está citada como investigada en el juzgado para el 20 de mayo y tiene familiares adjudicatarios de VPP, remitió un escrito al consistorio en el que comunicaba que no iba a acudir a la comisión de este lunes.

INCÓGNITA SOBRE SI COMPARECERÁ BARCALA

Por otro lado, desde la oposición han insistido en saber si finalmente Barcala comparecerá en la comisión municipal de las VPP, aunque el presidente de la comisión y vicealcalde de la ciudad por el PP, Manuel Villar, no lo ha aclarado y ha dicho que cuando llegue el momento el primer edil, como cualquier otra persona, tendrá la oportunidad de decidir voluntariamente si va o no.

Barcala, el pasado 22 de abril, trasladó en declaraciones a los medios de comunicación su intención de comparecer en la comisión municipal y en la de investigación constituida en Les Corts. "Por respeto a todos los miembros de esas comisiones, cualquier explicación al respecto me la reservaré para entonces", remarcó.

OPOSICIÓN

La portavoz del PSPV, Ana Barceló, cree que la comisión "prácticamente ya está vacía" porque solo hubo una comparecencia, la de un técnico ya jubilado. También ha pedido, además de saber si acudirá Barcala, si lo harán, entre otros, el vicesecretario.

Barceló cree que el informe del vicesecretario, que subrayó que la comisión no puede investigar y que "solo" se pueden pedir comparecencias de personal que hubiera "participado en el proceso", supone un "muro de contención".

Además, considera que el PP quiere convertir en una "ficción" este órgano municipal y vaciarlo de contenido, con una estrategia "clarísima". También ha insistido en que los 'populares' no han facilitado toda la documentación, algo que Villar ha negado.

El presidente de la comisión ha trasladado igualmente que no ha habido vetos a comparecientes en base a ese informe, ha resaltado que va a seguir habiendo reuniones y que él sí tiene pensado comparecer ante este órgano.

Barceló, entre otras cuestiones, ha dicho que le hubiera gustado preguntar a De España aspectos relativos al expediente de la parcela y, en relación con Padilla y Bellido, aclarar el papel que tuvo en el procedimiento Pérez-Hickman, con "dos hijos" y un "sobrino" adjudicatarios de VPP en Les Naus.

Desde Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha abundado en que le hubiera gustado que De España hubiera contestado a varias preguntas. Sobre los exediles de la época del tripartito, la edil ha mostrado su interés en trasladar al exalcalde Echávarri "por qué se decidió vender esa parcela" para las VPP o "por qué se permutó el asilo de Benalúa" por ese suelo.

Robledillo también ha abogado por que Morales respondiera a "quién dio la orden para que se enajenara la parcela", cuándo se inició la redacción del pliego de condiciones y quién la comenzó, entre otros asuntos.

Asimismo, la portavoz de Vox ha afeado a los grupos de izquierdas que pidan "transparencia" y que finalmente no hayan comparecido ni Echávarri, ni Morales ni Bellido, por lo que cree "tienen que ocultar cosas".

Por otro lado, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha dicho que Bellido en un principio iba a comparecer, aunque finalmente ha decidido no hacerlo "porque no viene nadie". Según el edil de la coalición, "supuestamente" hay una "estrategia pactada" entre el vicesecretario y el PP.

"Esto tiene pinta de estar pactado por ti, por el PP y por el vicesecretario", ha trasladado Mas a Villar, al tiempo que ha abundado en que desde Compromís creen que hay "supuesta ocultación de información programada en el tiempo".

El portavoz de Compromís en el consistorio ha acusado a Robledillo de mentir en su intervención y cree el "juego" de Vox es "salvar al soldado Barcala". También se ha interesado en conocer si De España, como portavoz del grupo 'popular', sabía que la exedil de Urbanismo por el PP Rocío Gómez, que dimitió tras la polémica de las VPP, tenía un piso en Les Naus.

De otro lado, Manolo Copé, portavoz de EU-Podem, se ha interesado en los expedientes abiertos a funcionarios, al creer que son documentos "importantes" a los que, según ha dicho, aún no ha tenido acceso. Tras estas afirmaciones, Villar ha trasladado que la secretaria está "preparando" un informe.

Copé considera que el informe del vicesecretario es "una invitación a no participar", ya que "condiciona a los comparecientes para no comparecer", según ha opinado. Igualmente, durante su intervención en la sesión, se ha preguntado por qué se decidió vender la parcela donde ahora está el residencial de Les Naus.

También se ha interesado en saber por qué "se abandonó" un proyecto iniciado en 2007 en el Patronato de la Vivienda para viviendas sociales y por qué finalmente el terreno se destinó a VPP, en un proceso, a su juicio, caracterizado por "decisiones controvertidas" como "la eliminación de la cláusula de desempate".

El concejal de EU-Podem ha reiterado que este órgano municipal se ha convertido en "la comisión de las sillas vacías", al tiempo que se ha referido a la respuesta que ha dado Castillo por escrito, "algo que no se puede decir del resto" ni "de la señora De España", que forma parte del equipo de gobierno actual.

Por otro lado, Copé ha afirmado que ha hablado con el exedil de Guanyar Miguel Ángel Pavón y que Barcala mintió en el pleno del pasado 5 de febrero porque, según ha trasladado, quien "comienza" la enajenación es Morales y que lo hizo porque el Ayuntamiento de Alicante tenía deudas, como por ejemplo 18 millones con Hansa Urbana. Asimismo, ha incidido en que Pavón, en septiembre de 2018, solicitó en un escrito que se paralizara el procedimiento de enajenación.

En otro orden de cosas, Barceló se ha interesado en saber por qué "no" llegaron las "citaciones judiciales" a los tres funcionarios del consistorio a los que la jueza citó para que declararan el pasado viernes como testigos en la causa. Ahora, la magistrada los ha vuelto a citar, para el 20 de mayo, a través de la Policía.

PRÓXIMAS SESIONES

Está previsto que el 22 de mayo se celebre una nueva sesión de la comisión. El exjefe del servicio de Asesoría Jurídica ya ha comunicado que no comparecerá. También están llamados para esa jornada el vicesecretario, el interventor y un inspector de la Policía Local. Para el 8 de junio, se ha acordado llamar a representación de Provia, al administrador único de Fraorgi, que está investigado en el juzgado, y a personas adscritas al Patronato de la Vivienda.