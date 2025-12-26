El exalcalde de Elche (Alicante) Carlos González deja su acta como concejal del PSPV y le relevará Miguel Serna

El exalcalde de Elche Carlos González deja su acta como concejal del PSPV y le relevará Miguel Serna - PSPV-PSOE ELCHE

ALICANTE, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Elche (Alicante) Carlos González ha anunciado este viernes que deja su acta como concejal de grupo socialista en el Ayuntamiento de la ciudad para dedicarse "por completo" al ejercicio de su profesión, la abogacía. Le relevará Miguel Serna, quien fue jefe de gabinete con González y es actualmente profesor de instituto.

Así lo ha manifestado durante una intervención realizada en la sede de la agrupación socialista ilicitana, rodeado de ediles, de militancia y del secretario general del PSPV-PSOE de Elche y diputado nacional, Alejandro Soler, según ha informado la formación en un comunicado.

En concreto, González ha relatado los motivos de su marcha "con serenidad y normalidad democrática". "Considero que mi etapa política ha llegado a su fin, lo considero yo y lo consideramos nosotros", ha afirmado.

El exconcejal ha explicado que se marcha "con el cariño y el afecto" de sus compañeros, "con el orgullo inmenso de haber representado al PSOE y de haber servido a la ciudad", "con el orgullo de haber sido el quinto alcalde socialista desde la restauración democrática de 1979".

A su juicio, el objetivo de este periodo ha sido contribuir al "difícil" tránsito del gobierno a la oposición, "tras haber sido el partido con más votos en las pasadas municipales de 2023", recalcan desde el grupo socialista.

Y asegura que ha dedicado sus "esfuerzos" en este periodo a "contribuir a la estabilidad política y conformar una oposición serena, rigurosa, creíble y útil", "desde el perfil político bajo" que le "correspondía asumir tras ocho años de intenso protagonismo institucional".

En este sentido, ha explicado que se trataba de "dar un paso a un lado" para "favorecer un nuevo liderazgo" y contribuir a construir "una oposición que se preocupara por el presente y futuro de la ciudad y los problemas de los ilicitanos, además de sentar las bases para una alternativa política para 2027".

"SATISFACCIÓN"

González ha recalcado que se va con la "satisfacción" de "dejar un legado positivo, que en buena medida alimenta esta legislatura y que sigue marcando el ritmo de la ciudad", y de haber contribuido "a mejorar la vida de los ilicitanos, especialmente, de quienes más lo necesitan", y de haberse "dejado la piel en la pandemia".

También ha sostenido que ha "priorizado" la "convivencia frente al conflicto y la crispación" y ha "respetado" y "hecho respetar a la oposición", así como ha "antepuesto" los "intereses de la ciudad a los del partido cuando ha sido necesario".

Finalmente, ha mostrado su "gratitud" a las "muchas personas" que "han ayudado a lo largo de estos años" y se ha referido al PSOE, a los militantes y a las distintas direcciones: "Se lo debo todo al PSOE. No es una frase hueca, es una convicción profunda".

Además, se ha referido a la sociedad civil, asociaciones, sindicatos y colaboradores: "A los 43.500 votos que nos hicieron el partido más votado en 2023 en Elche, que nos permitieron tener el mejor resultado en 20 años en la ciudad, gracias a todos de corazón. También a los que no nos votaron y perdón por los errores cometidos".

González ha dejado un mensaje a los concejales y concejalas socialistas: "Trabajo duro, orgullo, honestidad y pasión por Elche y por la justicia social, nosotros hemos convertido el Elche gris y desigual en la 19 ciudad de España, con Ramón, Manolo, Diego y Alejandro, y también nosotros".

"HÉCTOR, CUENTA CONMIGO"

Igualmente, ha afirmado que su "compromiso" con el PSOE "sigue intacto" y ha mostrado su "apoyo" al portavoz socialista en el consistorio, Héctor Díez: "Héctor, cuenta conmigo, con mi esfuerzo y con mi ilusión para trabajar por el cambio político en 2027".

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Héctor Díez, ha agradecido toda la labor que Carlos González ha realizado tanto como alcalde como en la oposición, por sus "consejos y experiencia, cuestiones que Carlos seguirá aportando ahora fuera" del consistorio.

Díez ha destacado que Carlos González "ha sido el alcalde de la gran transformación del centro histórico con la peatonalización de la plaza de Baix y la Corredora, ha sido el alcalde del escudo social en los peores momentos de la pandemia" y "de la modernización de los colegios con el Plan Edificant, instalaciones deportivas en barrios y pedanías".

También, ha continuado, "el alcalde de la mirada de futuro con grandes proyectos como la ampliación del Elche Parque Empresarial, el E-49, el nuevo Palacio de Deportes o el desbloqueo del Mercado Central". "Un alcalde que se fue ganando con el cariño de la ciudadanía y el reconocimiento de sus compañeros y compañeras representados hoy aquí por el grupo municipal y ejecutiva", ha añadido.

MIGUEL SERNA SE INCORPORARÁ AL GRUPO SOCIALISTA

Finalmente, el portavoz socialista ha informado a los medios de comunicación de la incorporación de Miguel Serna Castillejos en sustitución de Carlos González, "con 30 años de militancia a sus espaldas" y "formación amplia".

Según el PSPV, Serna es graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad Miguel Hernández (UMH) y diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Alicante (UA) y cuenta con el título de asesor financiero por la Universitat Politècnica de València (UPV).

Además, ha concretado que durante 15 años ha trabajado en banca privada y durante siete años como jefe de gabinete de los gobiernos de Carlos González. En la actualidad es profesor de Formación Profesional (FP) en el Instituto Misteri d'Elx, "labor que va a compaginar con la de concejal del Ayuntamiento de Elche".

"Miguel Serna no puede estar aquí por motivos personales, le ha cogido fuera por este periodo navideño que vivimos, pero me ha pedido que les traslade su ilusión y sus ganas por ser concejal y por trabajar con sus compañeros y compañeras del grupo municipal y en recuperar la alcaldía en 2027", ha apostillado.

Diez ha explicado, además, que "nada más" acabar la comparecencia de prensa trasladará al alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), "los cambios en el grupo socialista" y le pedirá "la misma diligencia que ha tenido con los cambios en su gobierno para que Miguel Serna se pueda incorporar durante el mes de enero".

El portavoz socialista en el consistorio ilicitano ha incidido en que 2026 será un año "intenso e ilusionante con la mirada puesta en devolver a Elche el espíritu de ciudad moderna, solidaria y de futuro".

SOLER: "GRAN TRABAJO"

Por su parte, Soler ha agradecido el "gran trabajo" realizado por Carlos González en sus diferentes etapas en la política municipal, "sobre todo" como alcalde, "ayudando a transformar la ciudad", porque, bajo su punto de vista, "deja una extraordinaria y brillante gestión como alcalde, con un avance extraordinario" y, "desde el punto de vista personal, ha sido un alcalde normal, preocupado por lo que tiene que hacer un alcalde, por encima de su proyección personal".

Así, el secretario general de los socialistas ilicitanos ha reivindicado esa "forma de hacer política", en la que el protagonista "no es el alcalde, sino la ciudadanía". Por último, ha indicado que respeta la decisión de González y que está "convencido" de que "seguirá apoyando como siempre al partido y su proyecto", ha detallado el PSPV.