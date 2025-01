La exaltación de Lucía García como fallera mayor infantil de València llama a renacer y "volver a empezar" tras la dana

"Este año hemos conocido la versión más rota de nuestra tierra, pero también la más fuerte", destaca la mantenedora, Hortensia Maeso

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha exaltado este sábado a la fallera mayor infantil de 2025, Lucía García, en un acto que ha recordado la tragedia de la dana del pasado 29 de octubre y ha puesto en valor la respuesta del colectivo fallero, que ha dado "una de las mayores lecciones de solidaridad que se recuerdan" y ha demostrado que la fiesta "no es solo arte y celebraciones", sino también "esa mano extendida, miles de corazones latiendo al unísono y generaciones unidas por un propósito común".

Este acto, uno de los más importantes del calendario al marcar cada año el inicio de la cuenta atrás para las Fallas y que ha reunido de nuevo a centenares de representantes infantiles en el Palau de la Música, ha llamado a "renacer" tras la emergencia y ha iluminado "la esperanza de volver a empezar", lo que da testimonio de "la grandeza de esta fiesta".

Para la ocasión, Lucía García ha optado por el coralina como tono de su espolín oficial. Un color que representa "la felicidad sin límites" y transmite sensaciones de "alegría, frescura y energía". Además, es "elegante" y se asocia con "la primavera y el verano", que evoca "la calidez del sol y la belleza de la naturaleza", y que combina bien con tonos neutros como el blanco y gris, así como con "más vibrantes" como el marino o el menta.

El acto de la exaltación, como es habitual, se ha dividido en dos partes: una primera en la que se ha representado un espectáculo y la segunda, la protocolaria, en la que la alcaldesa de València, María José Catalá, ha impuesto la banda que acredita a García como máxima representante de las Fallas 2025.

Respecto al espectáculo, el público presente en el Palau de la Música ha podido disfrutar de 'Sueñalia', un montaje que ha sumergido al público en el mundo de los sueños y le ha emocionado con "números imposibles y sintiendo el vértigo de las acrobacias". Ha estado dividido en cuatro actos que han transportado por "todas las fases de los sueños" y que ha terminado con un "homenaje a la creatividad y al espíritu indomable del ser humano", un cierre "majestuoso que resonará en el corazón mucho después de que caiga el telón".

GARCÍA Y SU CORTE RECIBEN LA BANDA

En la segunda parte, la Banda Municipal ha recibido con las correspondientes suites a la corte de honor y la fallera mayor infantil de València, momento en que se les ha impuesto la banda y la 'joia' que las acredita oficialmente como máximas representantes de la fiesta.

Al respecto, Lucía García ha escogido a sus tres hermanos, Ana, Adrián y María, para que le llevaran la banda, el ramo, la 'joia' y le colocaran la almohada. Por su parte, en esta ocasión, la voz que ha nombrado tanto a García como a su corte ha sido la de la periodista alcoyana Reis Juan.

EL PUEBLO VALENCIANO "SE LEVANTA TRAS CAER"

Tras la imposición de la banda a la fallera mayor infantil y la ofrenda floral, ha cogido el testigo del acto la mantenedora, función que este año ha recaído en la diseñadora Hortensia Maeso, cuyo taller fue arrasado por la dana. De hecho, ha mencionado que el vestido que ha llevado es uno de los que ha conseguido rescatar de sus muestrarios. "Es y será siempre auténtico, porque es el símbolo de cómo algo que se dio por perdido vuelve a brillar y, además, lo hace en un momento tan especial como este", ha resaltado.

En su discurso, pronunciado prácticamente de manera íntegra en castellano, ha recordado las inundaciones de hace tres meses --¿quién iba a imaginar que nuestra tierra se convertiría en escenario de acontecimientos muy duros que marcarían nuestras vidas?-- y ha puesto en valor la "fortaleza" de Valencia para superar situaciones como las vividas. "Aquí estamos, demostrando que lo que define a un pueblo no es lo que le sucede, sino cómo se levanta tras caer", ha reivindicado.

"Este año hemos conocido la versión más rota de nuestra tierra, pero también la más fuerte. Yo misma comprobé cómo en tan solo un instante todo mi mundo cambió, como si el tiempo se detuviera. Mi particular falla, mi taller, mi forma de vivir, quedó sumergida en un mar de agua y barro", ha expuesto.

"Ese golpe trató de arrebatármelo todo, no solo aquello que ya había construido con mis manos, sino también la esperanza de volver a empezar. ¿Y sabéis lo que me ayudó a levantarme? Lo mismo que hace únicas a nuestras Fallas: esa certeza de que todo puede renacer", ha continuado.

"UNA DE LAS MAYORES LECCIONES DE SOLIDARIDAD"

En este punto, Maeso ha valorado que el mundo fallero ha dado tras la dana "una de las mayores lecciones de solidaridad que se recuerdan" al haber demostrado que la fiesta "no es solo arte y celebraciones", sino que también es "esa mano extendida, miles de corazones latiendo al unísono y generaciones unidas por un propósito común".

"Cada lata de alimento entregada, cada pieza de ropa donada, cada manta ofrecida para abrigar a quien lo necesitaba y cada montón de barro retirado con manos falleras han sido testimonio de la grandeza de esta fiesta", ha remarcado.

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS RADICA "LA FUERZA DE LA ILUSIÓN"

Dicho esto, ha enfatizado en que en los corazones de los niños "habita una fuerza que el tiempo no puede borrar, la ilusión", que es "pura y poderosa" y "el motor que impulsa a la humanidad". "No es solo una chispa momentánea, es la llama que nos guía cuando todo parece oscuro, es el impulso que nos motiva a soñar más alto y a creer en aquello imposible", ha resaltado.

Y esa ilusión, ha asegurado, se encarna en Lucía y su corte de honor: "No solo sois el presente, sino también el futuro que deseamos construir: un futuro lleno de esperanza, de fuerza y de esa magia que solo la infancia puede regalarnos". "Mientras haya esperanza, siempre habrá un mañana. Y mientras haya Fallas, València continuará brillando como el faro de tradición, cultura y humanidad que siempre ha sido", ha sostenido.

Por otro lado, tras destacar el papel de las 12 componentes de la corte de honor, Hortensia Maeso se ha dirigido a García: "Eres una gran guía con un corazón enorme, una niña sensible que nunca pasa de largo ante quien necesita ayuda, que da de su hucha para quien no tiene o escribe cartas de ánimo para los afectados por la dana. Cuando veas tu foto, no solo contemplarás tu nombre grabado, sino todo lo que representas: los sueños cumplidos, la magia de la infancia y la grandeza de nuestras Fallas".

OFRENDA A LA VIRGEN

La exaltación de la fallera mayor infantil de València ha concluido, pasadas las 20.00 horas, con el himno regional interpretado por Ángel Bellido y Aisha Bordas y seguidamente con un espectáculo pirotécnico a cargo de Pirotecnia Nadal-Martí, disparado desde el Jardín del Turia frente al propio Palau de la Música.

Una vez finalizado el acto, la comitiva se ha dirigido a la Basílica de la Virgen para realizar la tradicional ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats, momento en el que las falleras mayores de València suben a su camarín para "encontrarse cara a cara con ella".