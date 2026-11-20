Imagen del coche accidentado. - CONSORCIO

VALENCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han excarcelado al conductor de un vehículo que había volcado en el Camí Roto, en Venta del Moro (Valencia).

El aviso se ha recibido sobre las 18.00 horas de este viernes y, hasta el lugar, se ha movilizado una unidad de Requena con un sargento de citada localidad, según han informado fuentes del Consorcio.

Al parecer, el conductor ha perdido el control y el vehículo se ha salido de la vía. El piloto, que había quedado atrapado en el interior del coche, ha tenido que ser rescatado por los bomberos. El automóvil, finalmente, ha quedado volcado y suspendido sobre un barranco.