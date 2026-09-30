Excarcelan al ocupante de un coche tras chocar con un camión en la A-3, a la altura de Riba-roja

Imagen del suceso - CONSORCIO

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han excarcelado al ocupante de un coche tras colisionar con un camión en la A-3, a la altura del municipio valenciano de Riba-roja de Túria, según han informado fuentes de este cuerpo.

El suceso, un alcance entre un camión y un coche, se ha notificado sobre las 9.30 horas de este jueves y ha obligado al Consorcio a movilizar dos dotaciones de Paterna y chiva, con un sargento de Paterna.

Los bomberos han realizado los trabajos de excarcelación y extracción para liberar al ocupante del coche que se encontraba atrapado en el interior del vehículo. Posteriormente, ha sido trasladado a los medios sanitarios.