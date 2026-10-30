Excarcelan a un ocupante de un coche tras colisionar con otro en la CV-50 en Catadau

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 30 octubre 2026 19:44
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   VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han excarcelado este viernes a un ocupante de un coche que ha colisionado con otro en la CV-50, en término de Catadau.

   El Consorcio ha recibido un aviso sobre las 14.20 horas alertando de un accidente de tráfico en la CV-50, según han informando fuentes de este cuerpo, que ha movilizado dos dotaciones de Silla y Catarroja, con un sargento de Alzira.

   El suceso se trata de un choque frontal entre dos vehículos: uno de los coches ha volcado y ha quedado de lado, con un ocupante atrapado por el volante en el interior del automóvil. Por ello, efectivos del Consorcio han trabajado en su encarcelación.

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