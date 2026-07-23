La excavación de los baños árabes de Elx descubre espacios como un horno, una bañera o escaleras subterráneas

La excavación de los Baños Árabes avanza dentro del proyecto de restauración del Mercado Central - AYUNTAMIENTO ELCHE

ALICANTE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elx (Alicante) avanza en el proyecto de rehabilitación del Mercado Central y su entorno, una actuación que permitirá recuperar uno de los espacios más emblemáticos del centro histórico integrando y poniendo en valor el patrimonio arqueológico existente.

En el marco de los trabajos arqueológicos que se están desarrollando en los baños árabes de la plaza de la Fruita, se han documentado nuevos espacios del conjunto, como la leñera, el horno, una bañera de inmersión de agua caliente y unas escaleras que comunicaban con dependencias situadas bajo la actual calle. Además, la excavación ha permitido ampliar el conocimiento sobre la configuración y funcionamiento del edificio medieval.

Estos trabajos forman parte del proceso habitual de investigación arqueológica asociado a una intervención de estas características y son "plenamente compatibles" con el proyecto de restauración del Mercado Central, subraya el Ayuntamiento de Elx.

La información obtenida permitirá completar la recuperación del conjunto y mejorar su futura musealización y proyecto para que pueda ser visitado y comprendido por el público.

El proyecto mantiene como objetivo compatibilizar la protección del patrimonio con la creación de un mercado "moderno, accesible y funcional, convirtiendo este espacio en un referente comercial, cultural y turístico para la ciudad".

La integración de los restos arqueológicos permitirá enriquecer la experiencia de vecinos y visitantes "sin alterar" la finalidad principal de la actuación: recuperar el Mercado Central como motor de dinamización del centro histórico.

La restauración del conjunto arqueológico y su incorporación al recorrido del futuro mercado pretende contribuir a reforzar el valor patrimonial del centro de Elx y sumar un nuevo atractivo cultural a un proyecto que combina comercio de proximidad, patrimonio e impulso económico en un mismo espacio.