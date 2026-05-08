El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción José Mª Ángel declina comparecer en la comisión dana de Les Corts

Archivo - El excomisionado del Gobierno para la Recuperación tras las DANA José María Ángel - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El que fuera comisionado del Gobierno de España para la Reconstrucción tras la dana José María Ángel ha declinado comparecer en la comisión de investigación sobre la riada del 29 de octubre de 2024 de Les Corts Valencianes, en la que estaba citado en la sesión del próximo lunes, según ha podido saber Europa Press.

Ángel ha remitido este viernes un escrito dirigido a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, en el que argumenta que esta comisión "no está habilitada" para solicitar su comparecencia, dado que el control parlamentario ejercido por la misma "se circunscribe a la actuación de los órganos y autoridades de la comunidad autónoma".

Por ello, sostiene que no puede "llegar a órganos y autoridades ajenos a su ámbito de competencia, puesto que carecen, según el marco constitucional y estatutario, de la potestad para controlar la actuación de los órganos de la Administración del Estado".

En la sesión de este lunes están citados un representante de la Confederación Española de la Policía Nacional (10.30 horas) --estaba llamado a la anterior reunión pero no pudo acudir--, el que fuera comisionado del Gobierno de España para la Reconstrucción tras la dana José María Ángel (11.30 horas) y el actual comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida (12.30 horas).

Por la tarde (16.00 horas) será el turno del director general de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Jorge Blanco. Tras las comparecencias, se votarán varias solicitudes de ampliación del plan de trabajo de la citada comisión presentadas por el PP y Compromís y la propuesta de la mesa de modificación del plan de trabajo y calendario de actuaciones para la finalización de la misma.

DIMITIÓ EN JULIO

José María Ángel, nombrado en diciembre de 2024, dimitió como comisionado del Gobierno para la reconstrucción a finales de julio de 2025 a raíz de un informe de la Agencia Valenciana de Antifraude que considera que "falsificó" un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universitat de València para acceder a la Administración Pública. Ángel sostuvo entonces que "jamás" ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto.

El plan de trabajo pactado en su momento por el PP y Vox para la comisión de la dana de Les Corts proponía la comparecencia de más de 80 personas entre responsables políticos, representantes de organismos, instituciones y sociedad civil, alcaldes de municipios afectados y expertos.

En cuanto al Gobierno de España y sus organismos dependientes, citaba entre otros al presidente, Pedro Sánchez, a la exministra Teresa Ribera y los actuales titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, así como al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, o el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.

Desde el Gobierno han justificado la ausencia de sus representantes en que estos rinden cuentas en las Cortes Generales, esto es, en el Congreso y en el Senado, y en que no están obligados a acudir cuando son llamados a los parlamentos autonómicos.

((Seguirá ampliación))