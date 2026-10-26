El exconseller José Luis Aguirre, número 2 por Valencia al Senado tras el acuerdo PP-Vox

Archivo - El exconseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Comunitat Valenciana José Luis Aguirre, durante una entrevista para Europa Press, a 11 de marzo de 2024- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Agricultura José Luis Aguirre será el número 2 por Valencia al Senado después del acuerdo alcanzado este lunes entre PP y Vox para coordinar sus candidatos en determinadas circunscripciones en las listas de la Cámara Alta para las elecciones generales del 29N, según han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press.

Aguirre (Vox) fue conseller de Agricultura durante un año, tras las elecciones autonómicas de 2023. PP y Vox compartieron el Consell hasta mediados de 2024, cuando los de Santiago Abascal decidieron salir de los gobiernos autonómicos por estar en desacuerdo con la postura de los de Alberto Núñez Feijóo en torno a los menores migrantes. Previamente, Aguirre fue diputado de Vox en Les Corts.

Además de la incorporación de Aguirre en las listas al Senado por Valencia --encabezadas por la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero (PP)--, el acuerdo PP-Vox ha obligado a acometer otros cambios entre los aspirantes 'populares'.

Así, el senador del PP Luis Santamaría finalmente no irá como número 2 por Valencia al Senado y pasará a ocupar el sexto puesto de la lista de los 'populares' al Congreso por esta circunscripción. Para esta plaza se había anunciado al alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, quien ha acabado renunciando en cumplimiento del acuerdo entre los dos partidos, según han explicado otras fuentes conocedoras de los detalles de la candidatura.

De esta forma, Susana Camarero, José Luis Aguirre y Ruth Sánchez conformarán la lista por Valencia al Senado. La candidatura del PP al Congreso estará liderada por la alcaldesa de València, Mª José Catalá, seguida por el alcalde de Utiel y diputado provincial, Ricardo Gabaldón, y la diputada nacional Belén Hoyo como números 2 y 3, respectivamente, mientras Fernando de Rosa será el 4, Esperanza Reynal la 5 y, finalmente, Luis Santamaría el 6.

El pacto cerrado este lunes entre Feijóo y Abascal afecta a 23 circunscripciones con el objetivo de lograr una amplia mayoría que frene la candidatura conjunta que sellaron PSOE, Frente Amplio e izquierdas territoriales en la Cámara Alta el pasado 16 de octubre. En virtud de ese pacto, Vox no se presentará en seis provincias, entre ellas Valencia y Castellón, y el PP no hará en tres.