El exdirector de Emergencias e Incendios de la Generalitat, ante la jueza de la dana

VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alberto Javier Martín Moratilla, ex director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), ha llegado al juzgado de Catarroja (Valencia) para testificar en la causa de la dana.

Moratilla se ha presentado en los juzgados sobre las 9.15 horas, donde hoy está citado ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

La próxima semana están citados también en el juzgado, en la misma condición de testigos, Raúl Quílez, director de la Empresa Pública SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias); y tres escoltas del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón.