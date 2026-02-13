Experto advierte que las alergias alimentarias están detrás del aumento de urgencias digestivas en niños

Archivo - Doctor Sergio Negre - JOSEH WEIGAND - Archivo

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los problemas digestivos se han consolidado como uno de los principales motivos de consulta en los Servicios de Urgencias Pediátricas, en cuyo origen se encuentra "un aumento progresivo de la incidencia de patologías como las alergias alimentarias o la enfermedad inflamatoria intestinal".

Así lo ha señalado el coordinador del Servicio de Pediatría y especialista en Gastroenterología Infantil del Hospital Quirónsalud Valencia, doctor Sergio Negre, que detalla que "las urgencias digestivas más frecuentes en la infancia son la gastroenteritis aguda, el estreñimiento severo, el dolor abdominal y la apendicitis".

La gastroenteritis viral, caracterizada por vómitos y diarrea, es la causa más habitual de consulta, mientras que la apendicitis sigue siendo la urgencia quirúrgica más frecuente en niños, ha detallado en un comunicado Quirónsalud.

Entre los síntomas digestivos más habituales por los que los niños acuden a Urgencias destacan los vómitos persistentes, la diarrea, el dolor abdominal, la fiebre, la pérdida de apetito y el estreñimiento.

Aunque muchos de estos cuadros pueden manejarse en casa, el doctor Negre advierte de la importancia de consultar de inmediato si el dolor abdominal es intenso o localizado, aparecen vómitos o heces con sangre, fiebre alta, abdomen muy hinchado o signos de deshidratación, como orinar muy poco, boca seca o decaimiento importante.

TRATAMIENTOS QUE DEBEN EVITARSE EN CASA

El doctor Negre ha advertido que la automedicación en niños puede ser peligrosa. "Algunos medicamentos pueden ocultar síntomas importantes y retrasar el diagnóstico de enfermedades graves", ha explicado el especialista.

En este sentido, no se deben administrar antidiarreicos, antibióticos sin prescripción médica ni analgésicos potentes, ni recurrir a remedios caseros o naturales sin evidencia científica. También se desaconseja restringir líquidos cuando hay vómitos o diarrea, ofrecer refrescos o bebidas deportivas en lugar de suero de rehidratación oral, o suspender la alimentación durante periodos Atención pediátrica especializada 24 horas.

El Hospital Quirónsalud Valencia cuenta con Urgencias Pediátricas 24 horas y con un equipo de Pediatría y subespecialidades, entre ellas Gastroenterología Pediátrica. "Ante la duda, siempre es mejor consultar. Los padres conocen a sus hijos y, si algo no les parece normal, deben acudir al hospital", ha concluido el doctor Sergio Negre.