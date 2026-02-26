Expertos abogan por ampliar la capacidad de encauzamiento del Poyo mediante "expropiaciones urbanas moderadas"

Archivo - Efectos de las lluvias en el barranco del Poyo a su paso por Picanya y Paiporta, a 29 de diciembre de 2025 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Expertos de la Universitat Politècnica de València (UPV) apuestan por la ampliación de la capacidad del encauzamiento de la rambla del Poyo, entre el norte de Paiporta y la V-31, mediante "unas expropiaciones urbanas moderadas y la reforma de los puentes", como una de las actuaciones para proteger a la población de inundaciones como la dana del 29 de octubre de 2024.

Así lo explican en la estrategia de regeneración integral de los espacios rústicos afectados por la dana, elaborada por la UPV y presentada este jueves en el Centre del Carme (CCCC) con la participación del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente y para la Recuperación, Vicente Martínez Mus. Al acto ha asistido el comisionado de la Generalitat para la reconstrucción, Raúl Mérida.

Los especialistas indican que supone "un considerable reto" incrementar la seguridad frente a las inundaciones en l'Horta Sud, a causa de la combinación entre la magnitud de los caudales y la "urbanización extrema". Admiten que "en la rambla del Poyo será imposible proteger a la población frente a una crecida similar a la ocurrida", debido a la inexistencia de un hueco suficientemente amplio para cruzar la conurbación València-Silla.

Por esta causa, señalan que la defensa de la población se debe basar en tres actuaciones infraestructurales "cuyas dimensiones y caudales de diseño es necesario evaluar conjunta y cuidadosamente".

Una de estas actuaciones es la laminación de la zona del Pla de Quart, que comprende las comarcas del Camp de Túria y l'Horta Sud. En primer lugar, consideran que hay que laminar y reducir el pico antes de la llegada del agua a las zonas urbanas.

Según exponen, "descartada la presa de Cheste por su escasa capacidad, difícil geología y afección al casco urbano", las posibilidades se centran en el espacio rural del Pla de Quart, en la margen derecha de la rambla del Poyo. A su juicio, la actuación en este lugar es "muy positiva" y proporciona "un lugar idóneo para la renaturalización tanto del cauce como de las zonas inundables contiguas".

La segunda de las actuaciones que explican es la reforma y la ampliación de la capacidad del encauzamiento de la rambla del Poyo entre el norte de Paiporta y la V-31. Consideran que es posible pasar de la capacidad actual a cerca de 1.200 m3/s con "unas expropiaciones urbanas moderadas y la reforma de los puentes". "Lamentablemente --remarcan--, esta intervención ha de ser necesariamente dura y no proporciona muchas oportunidades para el uso como corredor verde o ambiental".

CONDUCCIÓN AL NUEVO CAUCE DEL TÚRIA

En tercer lugar, proponen la conducción de aliviado de la rambla del Poyo al nuevo cauce del Túria. "La diferencia de caudales con el objetivo deseado solo puede vehicularse a través de su desvío al nuevo cauce del Túria", subrayan, y señalan que "actuaría tan solo cando se agote la capacidad del cauce aguas abajo".

Según explican, la toma ha de realizarse aguas arriba del puente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) sobre la rambla en Paiporta y la incorporación al Túria, aguas arriba de la pedanía de La Torre. Esta infraestructura lindaría con la zona de huerta histórica y protegida de Faitanar. "Es importante y posible que esta infraestructura sea lo más ambientalmente correcta, por lo que sí que puede emplearse como corredor ambiental e infraestructura verde", resaltan.

Paralelamente, los expertos plantean la restauración hidrológico-forestal en la parte más elevada de la cuenca del Poyo con el fin de retener agua y sólidos, "evitando su coincidencia en el tiempo en la parte baja de la cuenca y favoreciendo la infiltración".

Señalan que la incorporación de un caudal importante al nuevo cauce del Túria exige incrementar su capacidad a partir de La Torre "para no reducir el nivel de protección de Valencia". En su opinión, esto es factible a través de la construcción de un cauce menor profundizando en su zona central, alejado del pie de los cajeros, y un pretil en coronación, o el reperfilado de la autovía marginal derecha. Con esta actuación, según sus cálculos, se puede pasar de los 5.000 m3/s actuales, a cerca de 7.000 m3/s.

Además, los especialistas indican que las hombreras o bermas de la sección resultante se pueden renaturalizar "parcialmente" y ser utilizadas como infraestructura verde entre La Torre y Castellar.

PROTECCIÓN "MÁS QUE SUFICIENTE" EN VALÈNCIA

Respecto a la ciudad de València, subrayan que el nivel actual de protección es "más que suficiente, muy superior al existente en cualquier lugar de la Comunitat Valenciana, por lo que no se precisa ninguna actuación, salvo la adaptación lógica para acomodar los caudales que se decidiera trasvasar en su caso desde la rambla del Poyo.

Sí consideran que se debe subsanar el trazado en alzado de la autovía frente a Manises para evitar la inundación de la huerta de Paterna y que este desbordamiento pudiera entrar por Campanar al antiguo cauce del Túria.

Indican que, aunque el empleo de las vías extraordinarias de flujo del Poyo está descartado como tal a causa de la urbanización, está en estudio la formación de conductos abiertos de drenaje, sin tomas desde el cauce, pero abiertos aguas abajo, hasta superar la V-31 y alcanzar el parque natural de l'Albufera. Esto "podría ser posible" en las dos vías de la margen derecha y entre Sedaví y València. En este caso, entienden que estas vías sí que pueden ser integradas en una red de infraestructura verde.

Por otro lado, los expertos explican que hay otro tipo de actuaciones posibles tanto en los afluentes del Poyo (Horteta o Gallego) como en la cuenta alta, especialmente de restauración hidrológico-forestal y de recuperación de cultivos abandonados que aumenten la infiltración reduciendo el flujo superficial del agua.