Expojove abre sus puertas con protesta por la presencia del Ejército: antimilitaristas manchan de pintura un tanque

La feria infantil y juvenil Expojove, organizada por el Ayuntamiento de València con motivo de las fiestas navideñas, ha abierto este martes sus puertas como "una de las citas más esperadas" de estas fechas y con la previsión de recibir la visita de "más de 100.000 niños y niñas y sus padres" hasta el próximo 4 de enero. Durante la inauguración del certamen, se han producido protestas por la presencia de las Fuerzas Armadas en el encuentro, con una concentración en el exterior y con una acción en el que dos personas han manchado de pintura rsa un tanque y se han encaramado al vehículo.

La alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, ha presidido la inauguración del certamen que, como es tradicional, se desarrolla en las instalaciones de Feria Valencia. Este año ocupa una superficie de 55.000 metros cuadrados distribuidos en los pabellones 1,2, 3 y 4 del recinto ferial. En esta edición se cuenta de nuevo, "tras ocho años de ausencia", con stand de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. La Comandancia militar mantiene su presencia en esta cita.

"Estamos muy contentos por la inauguración de esta edición de Expojove", ha afirmado la primera edil, que ha destacado que el certamen ha ampliado este año espacio y contenido. "Se ha trabajado muchísimo desde la Concejalía de Fiestas en todas las actividades, de la mano también de la Junta Central Fallera y de toda la gente que hace contenido cultural en la ciudad y que va a pasar por aquí", ha afirmado.

La responsable municipal (PP) ha deseado que "todos los padres e hijos que estos días estén en casa disfrutando de estas fiestas de Navidad vengan" a Expojove, "pasen un buen rato y, sobre todo, disfruten muchísimo de la programación" preparada. La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil (Vox), que ha participado también en la inauguración ha comentado que este es un evento "para las familias, para que puedan disfrutar" y "vivir una experiencia única" y "navideña".

Catalá ha aludido también a la vuelta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a esta convocatoria y ha aludido también a la participación del Ejército, que ha "ampliado su presencia aquí". "Para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado era importante volver a Expojove. Así me lo trasladaron y estoy satisfecha de que estén aquí haciendo partícipes a los niños de su actividad, esencial para nuestro Estado de Derecho. Creo que merecen no solo el mayor respeto sino el mayor de los reconocimientos", ha declarado.

A la entrada del certamen un grupo de personas ha protestado por la presencia del Ejército con el reparto de octavillas y mostrando pancartas en las que se podían leer lemas como "Por una cultura de la paz y no de la guerra", "La guerra no es un juego y las armas no educan", "Desmilitarizaremos la educación" y "Fuera el Ejército de Expojove" y el nombre de entidades como el Moviment d' Objecció de Consciència y Assemblea Popular València contra les guerres.

Asimismo, dentro de la feria dos personas se han subido a un tanque militar y han vertido pintura rosa sobre sus ropas y sobre el vehículo en señal de protesta.

Preguntada por la concentración en la puerta, la alcaldesa ha insistido en que "Expojove ha tenido presencia del Ejército, siempre" y de "la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local" aunque "en los últimos años se había limitado". Catalá ha considerado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "merecen el reconocimiento y su presencia tradicional" en esta feria.

"VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO"

"Soy respetuosa con lo que piensa cada uno, pero creo que las personas que nos cuidan no solo merecen respeto sino visibilización", para dar a conocer el trabajo de "unas personas que tienen vocación de servicio público" y "que están ahí para defendernos y protegernos a todos".

Respecto al vertido de pintura sobre un tanque, la primera edil ha condenado esta acción, que ha calificado de "acto vandálico". "Aquí se está para que los niños disfruten, para mostrarles actitudes positivas hacia la sociedad. El stand del Ejército, al igual que el de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Local han estado siempre y muestran una vocación de servicio al lado de la sociedad muy necesario para protegernos a todos. Quien haya lanzado estos botes de pintura no está pensando ni en sus hijos ni en la infancia", ha remarcado.

"El mejor ejemplo que podemos dar es el civismo y el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha subrayo la alcaldesa, que ha hecho "un llamamiento a la reflexión con independencia de las ideas políticas" porque "la infancia es lo primero en Expojove". "Y pensar en la infancia es pensar en transmitirle actitudes cívicas y buen comportamiento y esto no lo es", ha aseverado.

"LLAMAMIENTO AL BELICISMO"

Desde la oposición en el consistorio, el edil de Compromís Pere Fuset ha lamentado que Expojove, "que debía ser un referente navideño para que los niños aprendieran jugando la importancia de luchar contra el cambio climático y en favor de una València más verde, se convierta en un llamamiento al belicismo".

"No lo entendemos, no lo compartimos", ha dicho. Fuset, que ha añadido que en esta feria no ve "el aumento de presupuesto", ha criticado que el certamen, "que debía estar centrado en hablar de la Capitalidad Verde Europea" vaya "de verde militar".

Por parte del PSPV-PSOE, Nuria Llopis ha dicho que este con Expojove y La Central, el otro certamen navideño impulsado por el consistorio, "deja en evidencia dos cosas: la edición de los recortes" y la "condena" a la Capital Verde con "una presencia meramente testimonial".

"En cambio, han apostado por el belicismo al mostrar tanques militares o material antidisturbios", ha manifestado.

Llopis, que ha lamentado "el incidente" con el tanque pintado, ha reclamado información "sobre la presencia de elementos franquistas en un expositor". Ha considerado que Expojove muestra "la vuelta al pasado, a unas fiestas navideñas sin señas de identidad y que da la espalda a lo que los más pequeños quieren actualmente".

La edil socialista ha reivindicado que "se puede visibilizar el gran trabajo de protección y vocación social que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", pero "sin necesidad de mostrar a los más pequeños una exposición armamentística".