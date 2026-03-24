Una exposición en la Biblioteca Històrica de la UV se "adentra en el poder" con los libros de la Casa de Osuna

Libros de la biblioteca de la Casa de Osuna. - FOTOGRAFÍA DE EDUARDO ALAPONT

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Histórica de la Universitat de València (UV) invita el público a "adentrarse en la historia y el poder" a través de los libros de la Casa de Osuna, "uno de los grandes linajes de España". Y lo hace con la exposición 'Entre estantes y linajes', que revela, con una selección cuidadosa de obras, cómo los libros fueron símbolo de prestigio e identidad, y ofrece una experiencia única para conectar con un legado cultural excepcional.

El próximo jueves 26 de marzo, a las 19.00 horas, la Biblioteca Histórica inaugurará la muestra 'Entre estantes y linajes: los libros de la Casa de Osuna en la Universitat de València', un proyecto organizado en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación y comisariado por la investigadora Laura Guinot Ferri.

Esta selección "pone en valor uno de los conjuntos bibliográficos más valiosos que conserva la institución y da visibilidad al trabajo de investigación y catalogación llevado a cabo por sus bibliotecarios, clave para reconstruir una de las bibliotecas nobiliarias más importantes del país", destaca la institución en un comunicado.

Los fondos expuestos proceden de la antigua colección de los duques de Osuna, que reunía más de 35.000 volúmenes. Adquirida por el Estado en 1884, fue incorporada en la Universitat de València a partir de 1888, donde se conservan más de 800 obras. Se trata de una biblioteca de enorme relevancia, formada a lo largo de siglos, que refleja tanto los intereses culturales de uno de los linajes más influyentes de la historia de España como la evolución del libro como objeto de conocimiento, prestigio y poder.

La exposición se articula en cuatro secciones que reconstruyen la relación entre la Casa de Osuna y sus libros. A través de ejemplares cuidadosamente seleccionados, se revela como estos volúmenes fueron, a la vez, herramientas de lectura y símbolos de representación social. Incluye obras de historia, arte militar, religión, ciencias, literatura, viajes o filosofía, datadas entre los siglos XVI y XIX, y que han sido identificadas gracias a sus marcas de propiedad.

El recorrido se inicia a finales del siglo XV y pone el foco en 1562, cuando Felipe II concedió el título de I duque de Osuna a Pedro Girón. A partir de este momento, la familia impulsó una intensa actividad cultural que culminaría, a finales del siglo XVIII, con una biblioteca de gran envergadura.

Los IX duques de Osuna, Pedro de Alcántara Téllez-Girón y María Josefa Pimentel, la abrieron al público en 1786, en sintonía con los ideales de la Ilustración. Las dos primeras secciones recorren esta etapa hasta mediados de siglo XIX, cuando el patrimonio de los Osuna se unió al del Infantado.

PRENSA HISTÓRICA

La tercera sección muestra, a través de la prensa histórica, el contraste entre el esplendor y la decadencia de la familia. Entre 1853, cuando el diario La Ilustración difundió un grabado de la biblioteca, y la década de 1880, cuando el Congreso debatía su compra, se produjo la quiebra de la casa con Mariano Téllez-Girón, XII duque de Osuna.

La adquisición de la colección por parte del Estado, a partir de 1884, evitó su dispersión y permitió distribuir los volúmenes entre varias bibliotecas españolas, que todavía hoy continúan identificando ejemplares procedentes de los Osuna.

Desde 2013, la Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas (Rebiun) impulsa un proyecto colaborativo para facilitar esta tarea, protagonista de la cuarta sección. Este apartado destaca también el trabajo de la Biblioteca Histórica de la Universitat de València en la identificación de los ejemplares mediante marcas de propiedad y otros indicios materiales.

En conjunto, la exposición ofrece una oportunidad única para descubrir como los libros pueden contar la historia de una familia, de una época y de una manera de entender el conocimiento.

La Universitat de València invita el público a visitar esta muestra en la sala Duc de Calàbria del Centre Cultural La Nau hasta el 5 de julio de 2026.