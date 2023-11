Una exposición sobre espacios de consumo audiovisual abre Divulgacine, el encuentro del sector en Alicante

ALICANTE, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una exposición sobre los espacios donde la sociedad consume los productos audiovisuales abrirá en Alicante Divulgacine, el encuentro del sector audiovisual en Alicante que tiene como objetivo compartir conocimiento y generar sinergias entre personas, empresas y colectivos implicados en la industria audiovisual.

La V Edición de Divulgacine se celebrará el viernes 17 y el sábado 18 de noviembre en el Espacio Séneca de Alicante y está organizado por la Asociación Imajoven Alicante, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, el Instituto Valenciano de la Cultura y la Diputación de Alicante, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Sin embargo, para abrir boca antes del fin de semana, el primer acto será la inauguración de la exposición titulada 'Los espacios de consumo audiovisual de ayer, hoy y... ¿mañana?', el jueves 9 de noviembre a las 19.30 horas también en el Espacio Séneca.

En ella, diez artistas nacionales --Carmen B. Mike, Cinta Hosta, Electric Girl, Elena C. Serrano, Greta Bungle, Josh Garzía, Lucía Types, Star Boerboom, Vera Yin Yang y Verónica Cámara-- reflexionan sobre los espacios donde se consumen los contenidos audiovisuales como el cine, las series, el streaming en directo, las noticias o programas de televisión.

A esta inauguración acudirá la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, que ha calificado de "un placer" contar por quinto año consecutivo con el festival en la ciudad, así como por el "contrastado prestigio de los participantes en el mismo". "Estamos convencidos de que la presente edición resultará un éxito total", ha enfatizado.

Posteriormente, habrá un coloquio moderado por el escritor Mariano Sánchez Soler que debatirá, junto a las artistas que estén presentes y la comisaria de la exposición, Flavia Bernárdez Rodríguez, sobre algunos de los entresijos que ha supuesto organizar y crear esta muestra. La exposición continuará abierta hasta el día 20 de noviembre en el horario normal del Espacio Séneca.

El resto del programa se desarrollará las tardes del viernes 17 y sábado 18 de noviembre en horario de 17.00 a 21.00 horas. En él se recogen dos mesas redondas en las que participan profesionales como Pepe Nieves (director del veterano programa de radio 'La Claqueta' de Radio Marca), Juan Zavala y Javier Morales (directores del documental 'El Crítico' sobre Carlos Boyero), Paula Aranzazu Ruiz (Crítica de cine en Cinemanía), David Marqués (Guionista de 'Campeones'), Diego San José (Guionista de '8 apellidos vascos') o Raúl Rodríguez-Romeo (Especialista en FX que trabajó en sagas como la de Terminator o en la película de Alfonso Cuarón 'Gravity').

También acudirá a Alicante Yolanda Flores, directora del programa de RTVE 'De película', que recogerá el premio Divulgacine 2023 por su labor en la divulgación del cine en la radiotelevisión pública.

CONCIERTO DE COVERS

Como novedad este año, el evento también tendrá un concierto de Covers o versiones de canciones relacionadas con el cine y las series. Martín Legovich, cantante argentino afincado en Alicante, será el encargado de versionar a su estilo temas como 'Long Long Time' ('The last of us'), 'Hurricane' o 'Make your own kind of music' ('Lost').

Para el sábado, la organización ha preparado un trivial audiovisual donde las personas que quieran apuntarse gratuitamente en equipo podrán competir para ser premiados. Mientras tanto Paloma Pérez, ilustradora de literatura infantil, impartirá un taller para los pequeños que se acerquen al Espacio Séneca.

Durante las tardes del 17 y 18 de noviembre estarán abiertos tanto la exposición como el Espacio de Market Audiovisual, en el que participan artistas, negocios locales, librerías y tiendas de merchandising todo relacionado con el cine y las series.