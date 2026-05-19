Una exposición del MACA repasa el "universo" de Cristina Rodríguez

Archivo - Pieza de la exposición 'Más es poco. El universo de Cristina Rodríguez', del Festival Internacional de Cine de Alicante - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ALICANTE

ALICANTE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) acoge del 19 al 30 de mayo la exposición 'Más es poco. El universo de Cristina Rodríguez', del Festival Internacional de Cine de Alicante, dentro de su sección Fashion Cinema. Se trata de un recorrido por el trabajo de la diseñadora de vestuario que será homenajeada con el Premio Fashion Cinema 2026.

La coordinadora de Fashion Cinema, Rosario Puñales, ha señalado que esta exposición nace como un "homenaje integral" a Rodríguez, "más allá de su trayectoria profesional". Además, ha resaltado su "destacada labor" como diseñadora de vestuario, según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

"Cristina es una creadora vital, expresiva y profundamente auténtica, su energía y visión se reflejan incluso en su imaginario estético, marcado por lo brillante y dorado", subraya Puñales.

En este contexto, la exposición propone "un acercamiento íntimo y completo" a la diseñadora y reúne en un mismo espacio "su universo creativo y su esencia personal".

PIEZAS DE LA MUESTRA

Entre las piezas expuestas se encuentra un vestido inspirado en la diseñadora Elsa Schiaparelli, con un "especial" uso del dorado y formas escultóricas que evocan el estilo característico de Rodríguez.

Otra de las creaciones toma como referencia "la sofisticación y teatralidad" del diseñador Alexander McQueen, "una elegancia y fuerza estética que también identifican a la diseñadora", de acuerdo con la organización.

Además, la exposición está elaborada por los alumnos del grado de Interiores de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante, coordinados por la profesora Ana Peris y la docente de complementos de moda Manuela Hernández. Asimismo, los vestidos han sido confeccionados por los alumnos de la escuela Art Costura, coordinados por Tatiana Fukurina.

PROGRAMACIÓN

De otro lado, Fashion Cinema explora la conexión entre "el audiovisual, el vestuario y la moda" a través de una programación "diversa y abierta al público con entrada libre".

Comenzará el 26 de mayo a las 17.30 horas con la proyección del documental 'David Delfín. Muestra tu herida', una pieza que se adentra en "el universo creativo y emocional del diseñador".

Más tarde, a las 18.45 horas, se celebrará el coloquio 'Diseñar y coleccionar moda. Colección de Rafa Sánchez', a través del proyecto fotográfico 'Influencer' de Mario Rabasco.

El 27 de mayo a las 18.00 horas será el turno de la primera edición de los Premios Internacionales Fashion Films. En esta jornada, se realizará la entrega de galardones, proyección de las obras seleccionadas y un coloquio con el jurado, que estará formado por Víctor Claramunt, Nuria Vicedo, Rafa Gallar y María Jesús Ortiz. Este evento se completa con dos 'masterclass' que buscan profundizar en el diseño de vestuario como "herramienta narrativa".

Asimismo, el 28 de mayo a las 18.00 horas, la diseñadora Darsy Mogica ofrecerá la sesión 'Personajes que hablan. Cómo el diseñador viste cada historia', centrada en la construcción de identidad a través del vestuario.

Además, el día 29, también a las 18.00 horas, Cristina Rodríguez impartirá la 'masterclass' 'Más allá del vestuario', en la que compartirá su experiencia en cine, televisión y espectáculos tras una trayectoria de más de 70 largometrajes y "múltiples" nominaciones a los premios Goya.

Para finalizar, el Teatro Principal de Alicante acogerá el 30 de mayo la entrega del Premio Fashion Cinema a Cristina Rodríguez, con el que reconocerá "su destacada aportación al diseño de vestuario y su influencia en la narrativa audiovisual".

TRAYECTORIA

De acuerdo con la organización del evento, Rodríguez descubrió su vocación en la tienda de ropa de sus padres. Con 18 años se trasladó a Barcelona para estudiar moda, patronaje y vestuario de espectáculo y posteriormente realizó prácticas en el Teatro Regio de Turín, donde encontró su camino profesional, que se centra en "contar historias a través del vestuario".

A los 23 años diseñó el vestuario de su primera película, lo que marcó el inicio de una carrera que la ha llevado a trabajar en más de 70 largometrajes. Ha colaborado con directores como Francis Ford Coppola, Carlos Saura, Vicente Aranda, Álex de la Iglesia, Daniel Calparsoro o Javier Ruiz Caldera, entre otros.

También ha sido nominada en siete ocasiones a los premios Goya en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario por 'El cónsul de Sodoma', '3 bodas de más', 'Por un puñado de besos', 'Tarde para la ira', 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', 'Explota, explota' y 'Malnazidos'.

En televisión ha diseñado el vestuario de series como 'Élite', 'Respira', 'Olimpo', 'HIT', 'Apaches' y 'Ana Tramel. El juego', además de participar como presentadora en programas como 'Supermodelo' y 'Cámbiame'.