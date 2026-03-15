La Exposición del Ninot cierra con más de 91.000 visitantes - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Exposición del Ninot ha cerrado sus puertas con un balance muy positivo, después de recibir a más de 91.000 personas a lo largo de su duración. A pesar de que este año ha habido 7 días menos de apertura, la afluencia de público "ha superado todas las expectativas", según ha destacado en un comunicado el concejal de Fallas del Ayuntamiento de València, Santiago Ballester.

"Estamos muy satisfechos con el resultado de la Exposición del Ninot", ha declarado Ballester, que ha subrayado: "La respuesta del público ha sido impresionante, y es un reflejo de la pasión y el interés que despierta esta tradición fallera".

Ballester ha destacado la calidad de las obras expuestas y ha agradecido a los artistas y a los visitantes su participación y apoyo. "La Exposición del Ninot es un evento clave en el calendario fallero, y estamos orgullosos de poder ofrecer a los valencianos y a los visitantes una muestra tan rica y variada de la creatividad y el ingenio y gracia fallero".