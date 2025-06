Una exposición y semana cultural "mantienen viva la memoria de la dana" y reivindican necesidades pendientes

Miguel Ríos, Coque Malla, Rodolf Sirera, Benjamín Prado, Lluís Pasqual, el Gran Wyoming y artistas plásticos han cedido objetos

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Recordar, agradecer y seguir apoyando a las zonas afectadas por la barrancada del trágico 29 de octubre de 2024. Estos son los objetivos de la exposición 'Memorias' y de la I Semana Cultura 'No olvidar la DANA', que impulsa el Centro de Voluntarios La Cantina.

Ambas iniciativas se han presentado este miércoles en Nave 3 Ribes, en el Parque Central de València, en el barrio de Ruzafa, que, "como todo el país, cambió aquel día", ha declarado Joanen Cuñat, del colectivo organizador.

"Ese día, el día que cambió todo, mucha gente en el barrio de Ruzafa transformó las ganas de ayudar en un auténtico vendaval de personas que querían hacer lo que fuera necesario para poder echar una mano. En muy pocas horas, un chat de voluntarios llegó a tener hasta mil personas que estaban participando de los diferentes grupos", rememora.

"El esfuerzo de los voluntarios y de las voluntarias ha pasado por distribuir más de 1.600 toneladas en 27 poblaciones, lo que supone, cuando lo pones negro sobre blanco, un esfuerzo brutal. Pero llegó un momento donde nos dimos cuenta que lo que había que hacer era intentar adaptar los esfuerzos a la situación para llegar a las familias de las víctimas y a los afectados y a las poblaciones", ha agregado.

Desde La Cantina lamentan que las víctimas mortales son irrecuperables y han animado a trabajar para que este tipo de situaciones no se repitan. "Estar mejor significa que hay cosas que no van a volver a pasar nunca y ese es nuestro objetivo. 'No olvidar la DANA' representa todo eso, no significa el pasado, sino el futuro", ha aseverado Cuñat.

Así, del 18 al 22 de junio, el barrio de Ruzafa se convierte en escenario de la primera edición de la Semana Cultural 'No Olvidar la DANA', que incluye entre sus propuestas más destacadas la exposición 'Memorias'.

La selección reúne objetos donados por figuras de la cultura nacional y local. Entre ellos, se encuentran la famosa escultura del membrillo del pintor Antonio López, que utilizó Víctor Erice en 'El árbol del membrillo', una edición especial de Miguel Ríos firmada, una camisa de Coque Malla, un guión inédito de Rodolf Sirera, el guión del programa especial sobre la dana de 'Salvados' firmado por todo su equipo, un libro firmado por L'Om Imprebís, y volúmenes de Benjamín Prado, Lluís Pasqual o el Gran Wyoming dedicados. Además de obras de 35 artistas valencianos cedidas para la exposición.

CONSECUENCIAS Y DESAFÍOS

Asimismo, se ha programado una mesa redonda con especialistas

--biólogos, arquitectos e ingenieros-- que analizarán las consecuencias y desafíos que aún persisten tras las inundaciones.

La programación incluye también una Ruta de la Tapa, actuaciones de teatro e improvisación, monólogos, talleres de bienestar, la presentación del libro 'Crónicas del Barro' y el documental 'Llavors', con una charla donde participan ponentes especializados en la preservación del territorio.