La exposición de los tesoros de Colombia roza los 19.000 visitantes durante su primer mes en el MARQ

La exposición 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia' en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). - MARQ

ALICANTE, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La muestra 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia' ha registrado alrededor de 19.000 visitas durante su primer mes de exhibición en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).

Asimismo, del total de visitantes, más de 3.000 personas han elegido realizar el pase guiado en castellano, valenciano, francés o inglés, ofrecido por la Fundación CV MARQ, según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

La muestra, fruto de la colaboración entre el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, la Universidad de Cambridge, el MARQ y la Fundación CV MARQ, ofrece al visitante contemplar, en algunos casos por primera vez en España, 291 objetos arqueológicos, de los que 157 son de oro, con más de dos mil años de antigüedad, junto a creaciones de comunidades indígenas actuales.

A lo largo del recorrido por las tres salas temporales del MARQ se pueden observar máscaras, pendientes, narigueras y pectorales, así como seres híbridos, como los famosos humanos-murciélago o los chamanes en vuelo.

Estos objetos, de acuerdo con la institución provincial, son "únicos y excepcionales" por "su diseño" y "su maestría técnica", así como por el "importante" papel que cumplieron para asegurar "la preservación del mundo".

Asimismo, el hilo conductor de la exposición es "la concepción indígena de un universo compartido entre seres humanos y no humanos". Por ello, la muestra exhibe "presencias vivas con capacidad de actuar en un mundo en el que no hay reyes ni tesoros" y en el que "el oro no se acumula, ni confiere riqueza, se regala, se comparte, se devuelve, y une a las personas".

De esta forma, la exposición plantea, por un lado, una combinación de ciencia arqueológica y antropológica, y por otro, de biología, ingeniería y sostenibilidad.

AMBIENTACIÓN

Además, el proyecto cuenta con una ambientación y unos contenidos que crean "un espacio inmersivo", con la evocación de diversos ambientes y conceptos del mundo indígena a partir de una arquitectura y museografía "innovadora", con vídeos, sonidos y olores basados en investigaciones recientes.

En este sentido, la ambientación sonora incluye melodías grabadas en exclusiva, con flautas y ocarinas con una antigüedad de entre 600 y mil años, en diálogo con la naturaleza, que se combina con grabaciones de los paisajes sonoros del páramo andino y las tierras bajas del Caribe, recogidas durante investigaciones de campo, con una composición musical moderna de raíces colombianas y ecos europeos, creada por el músico alicantino Luis Ivars para esta exposición.