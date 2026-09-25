Una exposición "única" sobre José Segrelles reúne en València 60 piezas inéditas del "ilustrador fantástico"

La Teatralogía de Wagner, de Segrelles. - REMITIDA CCCC

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'José Segrelles. El ilustrador fantástico' reúne en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) la "mejor obra imaginativa" del pintor e ilustrador valenciano José Segrelles (Albaida 1885-1969). Se trata de una muestra "única", integrada por 155 piezas originales entre óleos y acuarelas, de las que 60 son inéditas. En el recorrido, el espectador podrá conocer su faceta más macabra, sus idealizaciones místicas, sus interpretaciones literarias y sus fantasías orientales.

El pintor valenciano se presenta en esta nueva exhibición como un artista que un siglo después continúa siendo contemporáneo. "Esa es su singularidad", ha manifestado en la presentación de la exposición el comisario de la muestra y sobrino-nieto del artista, Jose Enrique Segrelles, que ha estudiado su obra durante 30 años. En el acto también ha participado el director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda.

"El Segrelles de encargo no está en esta muestra, aquí solo está el que pinta con el alma, con las entrañas, como él decía: cuando no pinta con el pincel, sino con el corazón. Este es el Segrelles que podemos observar", agrega sobre la recopilación que se ha recogido de colecciones privadas y de instituciones como el Museo Reina Sofía de Madrid, el Bellas Artes de València o el Museo Municipal Alzira, además de la Casa-Museo José Segrelles.

El recorrido, diseñado para "acompañar" la obra del maestro, repasa todas las categorías de su arte fantástico a través de técnicas "sorprendentes" y una "desbordante" imaginación. Además, cada sección se complementa con frases del artista o de otros autores relacionados con Segrelles, para así generar un diálogo con el espectador.

La selección comienza con un recopilatorio de monocromos, la mayoría de primera época, en la que por medio de idealizaciones místicas como las transparencias trasladó a los pinceles sus ensoñaciones "más macabras" y que utilizó en algunas creaciones místicas.

Durante toda su creación, Segrelles recurrió constantemente a las interpretaciones plásticas de novelas épicas, como de 'Don Quijote de la Mancha' y al que la muestra dedica un ámbito con obras datas, desde el 1907 hasta final de su producción. De lo heroico, la muestra se traslada a la "explosión de color y creatividad" a través de la colección de 'Las Mil y una noches', una de sus series más famosas compuesta por diferentes ilustraciones sobre la fantasía oriental, los seres irreales y de ciencia ficción.

Sobre la dualidad entre el cielo y el infierno, entre el bien y el mal se exhibe la serie sobre los siete pecados capitales, perteneciente a un coleccionista privado que la entiende como "un único cuadro formado por siete piezas" y en el que el pintor recurre a una representación de lo irreal. En este apartado, también se pueden encontrar diversas acuarelas sobre la Divina comedia, los delirios oníricos y apreciaciones de los cuentos de Edgar Allan Poe, Charles Dickens o Julio Verne.

"Nadie ha pintado las abstracciones sinfónicas con la clarividencia de Segrelles, son una delicia", expresa el comisario sobre la recopilación de las piezas del artista sobre visiones de las composiciones de Beethoven o Wagner, que completan el ala izquierda de la exposición.

INFLUENCIA EN EL CINE

Por su minuciosa técnica e imaginación, Segrelles supone una influencia para todo el género fantástico actual, desde los ilustradores, dibujantes, diseñadores conceptuales o directores de cine. "Más que una estética fantástica, el artista produce un género en sí mismo, que domina completamente", insiste su sobrino.

Así, en este último apartado, el CCCC muestra una colección de obras que han tenido influencia en 'El laberinto del Fauno' de Guillermo del Toro, o en las ilustraciones de John Howe para 'El señor de los anillos'. La lista de autores que han tomado al creador valenciano como un referente en sus creaciones es más extensa e incluye otros grandes nombres como los de George Lucas, Steven Spielberg o Peter Jackson.

"Una de las piezas más importantes, 'El bote de cristal' (1926), macabra a más no poder e inspirada en un sueño que tuvo, originó el imaginario para uno de los personajes más reconocibles del mundo: Gollum", relata el comisario sobre la influencia del autor en obras como 'El Señor de los anillos' o 'Frankenstein' (2025).

SENTIDO DE LA DIVULGACIÓN

En cuanto a la divulgación de la obra del artista valenciano, su sobrino insiste en que será "muy difícil, si no imposible" volver a reunir estas piezas: "Algunas vienen de fuera de España, de colecciones partículas y otras instituciones, por lo que no se si podrá volver a ocurrir una muestra como esta", reivindica sobre la exposición "única" que se puede visitar en el CCCC a partir de este viernes.

En este sentido, agradece a la institución artística que se apoye su investigación porque "no tiene sentido si no se puede divulgar" e insiste en que el mayor homenaje para Segrelles es la difusión de su producción. "A mí quien me empuja a hacer esto son los grandes, es John Howe, Guillermo del Toro y Boris Vallejo --artistas americanos--, que me han dicho que es necesario divulgar la obra de Segrelles".

El comisario destaca cinco obras que se pueden visitar en València, por su "influencia y familiaridad": 'Los hipócritas' (1928) de La Divina Comedia que le valió la Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929; 'La Tetralogía de Wagner' (1933); la pesadilla 'El bote de cristal' (1926); 'Los trípodes de La Guerra de los Mundos' (1929) y 'Los Siete Pecados Capitales' de 1925.