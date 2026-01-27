Una exposición en la UPV explora el universo de las científicas con piezas personales y profesionales

La Universitat Politècnica de València (UPV) acoge hasta el próximo 27 de febrero la exposición 'Artefactos científicos. Mujeres, identidad, ciencia y objetos' - UPV

La Universitat Politècnica de València (UPV) acoge hasta el próximo 27 de febrero la exposición 'Artefactos científicos. Mujeres, identidad, ciencia y objetos', que propone un recorrido artístico y simbólico por el universo vital y profesional de once científicas a través de composiciones creadas a partir de piezas significativas, tanto personales como profesionales.

Inspirada en los murales del proyecto 'Dones de Ciència' y desarrollada desde el enfoque del proyecto artístico y visual de Artefacto Portraits, la exposición combina arte, historia e imaginación para reivindicar el papel de las mujeres en la ciencia.

Entre sus protagonistas están la catedrática de la UPV y restauradora, Pilar Roig; Sara García Alonso, bióloga molecular y astronauta de reserva de la ESA; y Anna Lluch, investigadora en cáncer de mama y catedrática de Medicina. La exposición puede visitarse en el Espai n-1 de la Biblioteca Central de la Universitat Politècnica de València, con acceso libre y gratuito, en horario de lunes a viernes de 11 a 14 h y de 16 a 19 h, y sábados de 11 a 14 h.

La muestra explora el universo de once mujeres científicas mediante composiciones artísticas inspiradas en los retratos de los murales de 'Dones de Ciència'.

Los artefactos combinan arte, historia e imaginación para transformar objetos cotidianos en narraciones poéticas que celebran sus vidas y logros, y que invitan a comprender e imaginar. "No buscamos representar la historia con exactitud, sino imaginarla con rigor y cuidado. Nos interesa comprender y trasladar la historia, contexto, pasiones y legado de cada una de las once mujeres que protagonizan este proyecto", explican en un comunicado las comisarias y artistas de la exposición, Virginia Vinagre y Ella Ahonen.

Para ello, se han documentado en profundidad sobre la vida de cada mujer representada y, en los casos en que ha sido posible, han contado con objetos cedidos personalmente por las protagonistas o sus entornos. En las demás, los objetos se han recreado o se han encontrado en anticuarios, rastros y casas de familiares y amigos.

DIMENSIÓN HUMANA

Los objetos hacen un retrato de la persona y no solo de su obra científica. Por eso, es importante la perspectiva artística del proyecto que permite acceder a la dimensión humana de las científicas tan íntimamente ligada con su producción científica, aunque esa conexión no sea tan evidente cuando se describe solo su faceta científica. ¿Qué relación hay entre un pañuelo, un abanico, un colgante, un bolso o unas gafas y un avance científico? Eso es también materia de exploración.

Por ejemplo, Sara García Alonso ha prestado para la exposición uno de sus polos oficiales de la Agencia Espacial Europea, unas púas de guitarra hechas para su boda, un ejemplar de su tesis doctoral y un bolso montado con legos por ella misma.

Pilar Roig ha cedido una jeringuilla de restauración y una caja de pesas antiguas de su padre, y el libro de poemas de Francisco Brines dedicado por él mismo. Anna Lluch ha prestado un cuadro dedicado a ella, la medalla de la Real Academia Nacional de Medicina y el anillo de doctora honoris causa concedido por la Universitat Jaume I de Castelló.

Además de Sara García Alonso, Anna Lluch y Pilar Roig, la muestra rinde homenaje también a otras dos referentes españolas: Margarita Salas, bioquímica y referente de la biología molecular española; y Concepción Aleixandre, médica, ginecóloga e inventora pionera en España.

Y junto a ellas, Jane Goodall, primatóloga, conservacionista y exploradora del comportamiento animal; Ada Lovelace, matemática y visionaria de la computación; Katherine Johnson, matemática y artífice de trayectorias espaciales; Hipatia de Alejandría, astrónoma, filósofa y maestra en Alejandría; Jane Jacobs, pensadora urbana y activista ciudadana; y Marie Curie, física y química pionera del radio y la radiactividad.

Marie Curie es evocada a través de los tubos con sales de radio que manipulaba con fascinación; Hipatia de Alejandría, mediante un ábaco que remite a sus cálculos astronómicos y matemáticos; Jane Jacobs aparece defendiendo su ciudad con pancartas, pintura y megáfono; o Katherine Johnson realizando complejos cálculos orbitales con una calculadora Monroe, rodeada de hombres en un centro de investigación de la NASA.

ENCUENTRO CON SARA GARCÍA ALONSO, PILAR ROIG Y ANNA LLUCH

Para cerrar la exposición, la UPV ha organizado el encuentro-coloquio 'Dones de Ciència'. Se celebrará el 27 de febrero, a las 11 horas, en el Auditorio de la Facultad de Bellas Artes y contará con la presencia de Sara García Alonso, Pilar Roig y Anna Lluch.

El encuentro estará abierto a todo el público, previa inscripción y hasta completar aforo (puedes inscribirte en este enlace). Tanto esta cita, como la exposición están organizados por el Área de Acción Cultural y el Área de Comunicación de la Universitat Politècnica de València y cuentan con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.