Expulsión y prohibición de entrada en España para 8 detenidos por tirar petardos con grave riesgo en Fallas

Archivo - Imagen de una 'mascletà' - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha acordado la expulsión y prohibición de entrada en España para ocho personas que fueron detenidas por arrojar artefactos pirotécnicos con grave riesgo para la integridad durante las Fallas de este año.

La decisión se ha tomado a raíz de las detenciones llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional en el marco del dispositivo de seguridad por las Fallas 2026, donde se detuvieron a 13 varones con edades comprendidas entre los 22 y 41 años por delitos de daños, desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad y lesiones, tras haber hecho un uso indebido de material pirotécnico, y como resultado del procedimiento administrativo iniciado por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) a ocho de los arrestados.

Las detenciones se llevaron a cabo en el marco del dispositivo de seguridad establecido con motivo de las Fallas 2026. El proceso penal, que discurre paralelo a esta vía administrativa, continúa su curso, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los arrestados pusieron en riesgo la integridad física de los ciudadanos que se encontraban disfrutando de las celebraciones al lanzar, contra personas y bienes, material pirotécnico prohibido.

Ante tales hechos, agentes adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia iniciaron el 19 de marzo los procedimientos administrativos de expulsión en aplicación del Real Decreto 240/07 del 16 de febrero contra ocho de los detenidos.

Dicho procedimiento se inició al representar los expedientados "una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público, alterando gravemente la convivencia ciudadana".

GRAVE RIESGO PARA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS

En uno de los casos, varios de los arrestados, quienes ocultaban su rostro para evitar ser reconocidos, lanzaron diverso y abundante material pirotécnico hacia los ciudadanos que se encontraban por la zona del antiguo cauce del río Turia, en València.

Varios petardos tipo 'carretillas' llegaron a impactar en algunas personas, que tuvieron que huir a la carrera del lugar, y provocaron uno de ellos quemaduras en la ropa de una mujer.

Además, arrojaron varias 'carretillas' al furgón policial y a los policías para sustraerse de la actuación policial. Uno de los agentes resultó herido en el pómulo y con quemaduras en la espalda, por lo que requirió asistencia en un centro hospitalario.

Otro de los detenidos llegó a arrojar contra los viandantes artefactos explosivos de gran potencia desde las ventanas del hotel donde se alojaba, así como en zonas comunes del establecimiento hotelero. Además, llegó incluso a explosionar un artefacto en la misma habitación que ocupaba, causando importantes daños materiales.

Tras el correspondiente periodo de alegaciones, y valorarse las circunstancias personales de los expedientados, su arraigo en España y la peligrosidad de su conducta, los agentes elevaron la correspondiente propuesta de sanción a la Subdelegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana que, tras su estudio y los informes de la Abogacía del Estado, ha resuelto la expulsión del territorio nacional y la imposición de un periodo de prohibición de entrada en territorio español de cinco años.