El exsuegro de Benavent insiste en que no manipuló las grabaciones que entregó a Pérez Garijo y que originaron la causa

Archivo - El ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent (d) y su abogado, Juan Carlos Navarro (i) en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mariano López, el exsuegro de Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', ha asegurado este miércoles en su declaración como testigo ante la sección quinta de la Audiencia de Valencia que no manipuló las grabaciones que entregó a la exdiputada de EUPV y exconsellera Rosa Pérez Garijo --que fue la denunciante del caso-- y que, según ha declarado, se las encontró en un ordenador que tenía en su casa de campo en Xàtiva, que también usaba su exyerno.

Estas grabaciones dieron lugar al caso Imelsa y su derivada, Taula, una de cuyas piezas, la pieza E, relativa a presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007, época de la fallecida María José Alcón, se está juzgando desde esta semana en la Audiencia de Valencia.

Las defensas de Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', y otros cuatro acusados más han alegado prescripción del delito y diferentes nulidades para frenar la vista. En concreto, el abogado de Benavent ha impugnado la investigación llevada a cabo por Rosa Pérez, quien aportó un pendrive a la Fiscalía con diferentes grabaciones e imágenes que han sido cuestionadas y que originaron el procedimiento.

Sin embargo, el exsuegro de Benavent ha afirmado en su declaración de este miércoles como testigo que no manipuló estas grabaciones, algo que ha repetido en distintas comparecencias de las derivadas del caso. Así, ha explicado que entonces mantenía una relación familiar con el autodenominado "yonki del dinero", que le trasladó que estaba grabando a gente de "cierta relevancia", aunque no le detalló ni a quién ni el motivo.

En su casa de casa de campo en Xàtiva tenía un ordenador de su propiedad, que también usaban su esposa, su hija y su entonces yerno, que estaba conectado a un disco duro externo --"un armatoste grande"--, pero que ese disco empezó a fallar. Por ello, por temor a perder información comenzó a grabar la información en lápices de memoria y posteriormente se dio cuenta de que estaban las grabaciones. En ese momento, Benavent ya no era su yerno.

Entonces decidió ponerse en contacto con Rosa Pérez Garijo y le comunicó la existencia de esas grabaciones, aunque ella, en un principio, "dudaba" de lo que le decía. Concertaron una reunión en Catarroja y le llevó un pen. Pérez iba acompañada de alguien con un ordenador y se lo grabaron en el portátil todo el disco duro para dar traslado a la Fiscalía. Posteriormente, el ministerio público también se los requirió.

Asimismo, ha aclarado que no entregó a Fiscalía el disco externo de donde extrajo las grabaciones. "He llegado a la conclusión de que ya lo había tirado, habría dejado de funcionar, lo tiré antes de que me llamase a declarar la Fiscalía", ha detallado.

INCOMPARENCIA DE PÉREZ

Por otro lado, este miércoles también estaba prevista la comparecencia de Pérez como testigo pero no se ha presentado y el tribunal la ha multado con 200 euros. La presidenta de la sala ha señalado que la Guardia Civil volverá a citarla en su domicilio para que testifique este jueves y, si no lo hiciera, sería "conducida por la fuerza pública".

Rosa Pérez ha aclarado, en declaraciones a Europa Press, que su incomparecencia no ha sido por falta de voluntad, sino por una confusión en las fechas y que mañana declarará. Ha explicado que el juicio inicialmente estaba previsto para febrero de 2025 y que se pospuso a enero de 2026, pero que ella pensaba que se mantenía el mes. De hecho, ha apuntado que cuando la han llamado estaba dando clase en la Facultad y que pensaba acudir pero la vista ha terminado a las 11.00 y ya no le ha dado tiempo a personarse.

Los contratos por los que versa el proceso se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de València como La Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad. También guardan relación con la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y la XXVII edición de la edición del festival de cine de la Mostra.

Fiscalía Anticorrupción pide para el 'yonki del dinero' seis años de prisión. El fiscal atribuye a Benavent, que fue antes de su cargo en Imelsa empleado de la Fundación Jaume II el Just, los delitos de cohecho --como cooperador--, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Junto a la pena de cárcel, el ministerio público le reclama el pago de una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.

Así mismo, el fiscal reclama otros cinco años de cárcel para Vicente Burgos, exmarido de Alcón; y tres años de cárcel para los empresarios Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent.