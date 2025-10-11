Extinguen el incendio de un camión remolque con cabezas tractoras en la A-3 en Siete Aguas (Valencia)

Extinguen el incendio de un camión remolque con cabezas tractoras en la A-3 - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han extinguido el incendio de un camión remolque, que transportaba tres cabezas tractoras y se prendió fuego el viernes por la noche en la A-3, en Siete Aguas.

Los bomberos recibieron el aviso a las 21.17 horas y hasta el lugar se movilizaron tres dotaciones de Requena y Chiva y sargento de Requena, según ha indicado el Consorcio en un comunicado.

A la llegada de bomberos, el incendio se encontraba totalmente desarrollado y afectando toda la carga del camión remolque, que transportaba tres cabezas tractoras de camiones y material diverso de automoción, como motores, una motocicleta y una gran cantidad de neumático.

Los bomberos han precisado que los trabajos de extinción fueron "muy costosos" y se prolongaron durante alrededor de tres horas.