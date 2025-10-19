Extinguen un incendio en una vivienda unifamiliar en Onda (Castellón)

Archivo - Imagen de archivo - DIPUTACIÓN - Archivo

CASTELLÓ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han extinguido la madrugada de este domingo un incendio originado en una vivienda unifamiliar aislada en Onda.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos dotaciones de bomberos de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars, y una unidad de mando, según ha informado el citado organismo.

El fuego, que no ha provocado heridos, ha afectado al inmueble en su "práctica totalidad", ha señalado el Consorcio.