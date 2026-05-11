1086131.1.260.149.20260511202030 Extinguido el incendio en una fábrica de tejas ubicada entre Novelda y Agost - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE 11 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han dado por extinguido este lunes por la tarde el incendio declarado en una fábrica de tejas ubicada entre las localidades alicantinas de Novelda y Agost.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, el fuego se ha dado por extinguido sobre las ocho de la tarde, tras quedar ccontrolado a las 00 horas.

Esta mañana permanecían en el lugar cinco dotaciones realizando trabajos de refresco de la estructura de la nave, que ha quedado muy afectada por el incendio. Este domingo se movilizaron hasta la fábrica dos dotaciones y un Puesto de Mando Avanzado de Bomberos de la Diputación de Alicante, dos ambulancias de GVASESCV en preventivo y Policía Local de Agost.