Extinguido el incendio forestal de Buñol (Valencia) que obligó al desalojo de viviendas

Trabajos de los bomberos en el incendio forestal de Buñol - BOMBEROS

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha dado por extinguido este jueves por la noche el incendio forestal declarado este miércoles en Buñol (Valencia), que obligó al desalojo preventivo de diversas viviendas.

En concreto, el fuego se ha dado por extinguido a las 21.04 de este jueves, según ha indicado el Centro de Coordinación de Emergencias con información de bomberos.

Por ello, Emergencias ha finalizado la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF). Este nivel se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

El fuego obligó este miércoles por la noche a desalojar algunas viviendas dispersas de manera preventiva, aunque no había riesgo ni para las personas ni las casas, y Cruz Roja activó un Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) en el Pabellón Municipal de la localidad.