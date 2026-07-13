Extinguido el incendio de vegetación en Benidorm que causó una densa columna de humo

Un incendio de vegetación en Benidorm genera una densa columna de humo - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

ALICANTE 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de vegetación iniciado este pasado domingo por la tarde en la partida Armanello de Benidorm, que generó una columna de humo muy visible en la ciudad, se ha dado por extinguido este lunes a las 20.38 horas, informa el 112.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante recibió sobre las cinco de la tarde de este domingo el aviso del fuego, que quedó estabilizado tres horas después.

Las llamas han afectado a vegetación de tipo matorral, monte bajo. No constan heridos por este incendio.

Hasta la zona se movilizó un helicóptero para dirigir y coordinar las dotaciones de tierra. En las labores de extinción participaron 12 efectivos del parque de bomberos de Benidorm junto a una unidad de mando jefatura, dos bombas forestales pesadas, una bomba nodriza pesada y una bomba rural pesada, así como tres unidades de bomberos forestales y un medio aéreo de extinción.

Además, a lo largo de este lunes han seguido trabajando en la extinción una unidad de bomberos forestales de la Generalitat con una autobomba.