Extinguido el incendio de vegetación en un solar de Xàbia (Alicante)

Incendio de vegetación en un solar de Xàbia (Alicante)

ALICANTE 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han dado por extinguido sobre las 7.25 horas de este sábado el incendio de vegetación declarado este viernes en un solar ubicado enfrente de la calle Atenas, 7, en Xàbia, según ha informado el citado organismo.

El aviso del fuego se recibió sobre las 15.52 horas de este viernes y hasta el lugar se movilizaron dos unidades mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP), dos bombas nodrizas pesadas (BNP), una bomba forestal pesada (BFP), una bombra nodriza ligera (BNL), un soboficial, un sargento, dos cabos, ocho bomberos de los parques de Dénia y Benissa.

También se desplazaron tres medios áereos y tres unidades de bomberos forestales. Asimismo, desde el Consorcio señalaron que el incendio no causó heridos.