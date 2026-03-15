La falla infantil 'València es mou' ya luce "llena de color" en la Plaza del Ayuntamiento

La falla infantil municipal 'València es mou' en la Plaza del Ayuntamiento de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La falla municipal infantil 'València es mou', obra del artista fallero Mario Pérez, ya luce rematada en la Plaza del Ayuntamiento que ha dejado "llena de color" con este monumento que tiene "un carácter didáctico y un claro mensaje".

Además, la Junta Central Fallera (JCF), ha señalado en un comunicado que todas las fallas infantiles ya están plantadas. En las próximas horas se conocerá el veredicto del jurado que decidirá los premios de este año.

La falla 'València es mou' celebra la movilidad y la dinámica social de una ciudad en constante evolución. Esta propuesta didáctica y lúdica refleja a València como una urbe moderna, avanzada y sostenible y destca aquello que 'mueve' a la ciudadanía: sus desplazamientos, iniciativas culturales, espacios públicos y cambios sociales.

La obra incorpora elementos visuales que invitan al juego y a la interacción --como un juego para adivinar las paradas de Metrovalencia en la parte posterior-- y busca conectar con el espectador a través de la diversión, la participación y el orgullo por el movimiento urbano y social que caracteriza a la ciudad.

Cuenta con 40 ninots que hacen referencia tanto a los usuarios del transporte público en clave de humor --el ciclista fallero, la señora mayor en patinete o el clásico 'runner'-- como a las paradas de metro más icónicas -- el Pont de Fusta, Tarongers o Facultats-- todas ellas diseñadas bajo el sello inconfundible del diseñador fallero Paco Camallonga.