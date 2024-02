Fallas de Campanar guardan un minuto de silencio por las víctimas: "Todavía seguimos temblando"

"Igual que se montan fiestas, nos transformamos para ayudar", apuntan desde las comisiones, que recogen comida y ropa para las familias



VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Diversos miembros de las comisiones falleras de la Federación de Fallas Benicalap-Campanar han convocado este sábado a las 12.00 horas un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del incendio de dos edificios en el barrio valencianos de Campanar, que se ha cobrado la vida de diez personas.

Decenas de falleros con los correspondientes polares identificativos de sus fallas y vecinos del barrio se han concentrado alrededor de una rotonda situada frente a la fachada de los edificios. Al finalizar, todos ellos han aplaudido en señal de homenaje hacia los afectados.

Entre los asistentes, el presidente de la comisión Escultor García Mas-Puerto de Santa Maria, José Belenguer, ha manifestado que todos los integrantes de la falla están viviendo momentos de "mucha tristeza y mucha incertidumbre" por esta situación "dantesca", pues conocen a algunos afectados que formaron parte de la comisión.

"Estábamos nerviosísimos, pero por suerte han podido salir y están todos bien", ha resaltado, y ha lamentado que "lo han perdido todo" por lo que se han organizado para colaborar "recaudando fondos económicos como materiales".

María, también de Escultor García Mas-Puerto de Santa María, ha acudido al minuto de silencio porque "entre las fallas se conoce todo el mundo", por lo que ha asistido acompañada de "todo el grupo". "En la falla no cogió el fuego, pero sí que oímos todo lo que pasaba y entramos en casa porque la situación era horrible, ya que el fuego se propagó muy rápido", ha continuado.

Por su parte, el presidente de la comisión Maestro Rodrigo, Pepe Navarro, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que se han sumado al minuto de silencio porque "hay diversos falleros de la propia falla que se han visto afectados" y desde el jueves por la tarde han estado recogiendo material.

Una integrante de esta misma comisión, Patricia Bautista, ha podido hablar con algunos de los afectados y no tiene "ni respuesta" para explicar cómo están sus allegados, que "han perdido todo" e incluso un conocido "tenía un animalito que se ha quedado dentro". "Todavía seguimos temblando", ha expresado.

"Paso por la zona y no me lo puedo creer. Me cuesta mirar, porque al final abro la ventana y lo tengo enfrente", ha declarado, y ha reconocido que "está siendo bastante difícil, sobre todo poder explicar a niños más pequeños cómo está la situación. No les puedes mentir porque lo ven". "Es un sentimiento difícil de explicar. La gente que no vive en la zona lo ve y piensa que es una catástrofe, pero verlo todos los días va a ser bastante duro", ha agregado.

"TRANSFORMADO PARA AYUDAR"

Asimismo, las diferentes comisiones de la zona se han organizado para recoger grandes cantidades de ropa, comida y otros objetos para ayudar a las familias afectadas que "lo han perdido todo" ante el rápido avance de las llamas.

Navarro ha subrayado que querían "empezar a recoger el material el viernes por la tarde", pero la Policía Local les pidió que "abrieran el viernes por la mañana como muy tarde porque los otros centros de recogida se encontraban saturados".

"La falla es un producto organizado, tenemos varias delegaciones y en lugar de montar una fiesta hemos montado cadenas y recogidas", ha señalado el presidente, al tiempo que ha destacado que "igual que se montan y organizan fiestas, las mismas delegaciones se han transformado para ayudar".

En esta línea, ha explicado que las delegaciones se han dividido para conseguir furgonetas, cajas y convocar a gente para redactar las listas del material que hacía falta, entre otras actividades. "Se ha priorizado ropa interior, calzado y ropa de niño, aunque también se ha pedido que se traiga mucho producto de higiene y aseo", ha remarcado.

Por otra parte, ha recalcado que a diferencia de los otros dos días, "las entregas han ido más poco a poco" y que la falla se ha encargado de "organizar lo que ya tenía". "Hemos anunciado a través de redes sociales que no vamos a recoger más ropa por cuestiones logísticas hasta que tengamos el casal despejado y podamos volver a abrir el local", ha señalado.

En este sentido, María ha recalcado que el casal de Escultor García Mas-Puerto de Santa María se encuentra actualmente "muy lleno" de materiales porque la gente "ha traído ropa y comida, tanta que incluso va a sobrar y se tendrá que regalar a otros sitios".

"SOMOS HUMANOS Y TENEMOS CORAZÓN"

Bautista ha manifestado que estas acciones reflejan que "en estos momentos es cuando vemos que somos humanos y que tenemos corazón, que todavía nos queda algo dentro". "La respuesta de todos los valencianos ha sido rápida, desbordante y yo estoy súper agradecida por todo lo que estamos recibiendo. Es increíble", ha concluido.

En su comisión, Escultor García Mas, abrieron el casal para recoger ayuda. "Nos colapsamos en menos de 12 horas. No nos cabía la ropa, la comida, las cosas de aseo personal...", ha expuesto, y ha aseverado que no tienen "más sitio donde guardarlo".

Finalmente, el presidente de la falla ha agregado que en el casal han obtenido "productos de primera necesidad, como higiene, ropa, incluso material escolar". "Ahora mismo tenemos el casal lleno porque ayer ya hicimos furgonetas enviándolos a parroquias y estamos desbordadísimos de la inmensa solidaridad que tiene el pueblo valenciano", ha finalizado.