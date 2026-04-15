Fallece Arturo Lizón Giner, el primer síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

Arturo Lizón Giner - SENADO

ALICANTE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Arturo Lizón Giner, el primer Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, falleció ayer martes en Mutxamel (Alicante) a los 87 años, tal como ha informado el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

Lizón Giner, abogado de formación y referente de la vida política e institucional valenciana, desempeñó un papel destacado durante la transición democrática y en la consolidación de las instituciones.

Nacido en Sella (Alicante), Arturo Lizón se licenció en Derecho por la Universitat de València en 1963 e inició su trayectoria profesional como abogado. Muy pronto se vinculó a la vida pública, desarrollando una extensa carrera política e institucional marcada por el compromiso con los valores democráticos, el diálogo y la defensa del interés general.

Lizón fue senador socialista por Alicante durante cuatro legislaturas consecutivas, entre 1979 y 1993, en un periodo clave para la consolidación de la democracia en España. En el Senado desempeñó responsabilidades de gran relevancia, como la Vicepresidencia Primera de la Cámara en la II Legislatura y la Presidencia de la Comisión de Constitución en la III y IV Legislaturas, desde donde contribuyó con solvencia jurídica y sentido de Estado al fortalecimiento del sistema parlamentario.

En 1993 fue designado primer síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, cargo que ejerció hasta 1998. Su nombramiento supuso el inicio de esta institución y reflejó la confianza depositada en su trayectoria, su criterio y su firme defensa de los derechos de la ciudadanía.

Las banderas de la institución ondean este miércoles a media asta en señal de duelo por su pérdida, "una figura clave de la historia institucional valenciana".

"BÚSQUEDA DE UNA MAYOR JUSTICIA SOCIAL"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado su pésame "a los familiares, amigos y allegados" de Lizón Giner.

En un mensaje publicado en 'X' y recogido por Europa Press, el jefe del Consell ha subrayado que "la defensa de los derechos de los ciudadanos valencianos encontró en él su primera voz, siempre respetuosa, firme en sus valores y comprometida con la búsqueda de una mayor justicia social", para añadir: "Descanse en paz".

El PSPV-PSOE también ha despedido al que fuera el primer síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, "cuya labor fue esencial para dar forma a una institución que hoy sigue defendiendo los derechos de la ciudadanía".

"Su compromiso, sus valores y su vocación de servicio permanecerán siempre. Un abrazo sentido a su familia y seres queridos", ha manifestado el Partido Socialista en un mensaje publicado en las redes sociales.