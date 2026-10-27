Fallece un conductor tras volcar e incendiarse su camión en la A-33, en Villena

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha fallecido tras volcar e incendiarse su camión, tipo trailer, en la A-33, a la altura de la localidad alicantina de Villena, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El incidente ha tenido lugar de madrugada, sobre las 3 horas, en la A-33, a un kilómetro del centro penitenciario de Villena, han concretado las mismas fuentes.

El conductor de un camión de grandes dimensiones volcó lateralmente el vehículo y se incendió por la parte del remolque hasta afectar a la totalidad.

Se tuvo que llamar a retroexcavadora para remover la carga del vehículo y facilitar las labores de extinción del incendio. El camión ocupaba la práctica totalidad de la vía, lo que provocó retenciones importantes durante la noche. El conductor ha fallecido a causa del accidente.

En el operativo para sofocar el fuego ha participado una Unidad Mando Jefatura (UMJ); una Bomba Rural Pesada (BRP); una Bomba Nodriza Pesada (BNP); y una Bomba Urbana Pesada (BUP) con un sargento; dos cabos; y ocho bomberos de los parques de Elda, Villena, y Ontinyent, fruto del acuerdo de actuación limítrofe conjunta.