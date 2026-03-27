Fallece un hombre de 80 años en Figueroles tras sufrir un accidente con un tractor

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU.
Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU. - TCASTRO - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 27 marzo 2026 20:36
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   CASTELLÓ, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 80 de años ha fallecido este viernes en el término municipal de Figueroles, en Castellón, tras sufrir un accidente con un tractor, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una unidad del SAMU, han indicado las mismas fuentes.

   El equipo médico ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 80 años de edad.

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