Fallece un hombre en un accidente entre dos coches en la carretera Alcoraya de Alicante

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

ALICANTE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha fallecido este sábado en un accidente entre dos vehículos registrado en la Carretera Alcoraya de Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 18.33 horas de este sábado el CICU ha recibido un aviso para desplazarse al lugar del siniestro, donde dos coches han colisionado frontalmente.

Hasta el lugar el CICU ha enviado una unidad de SAMU y un Soporte Vital Básico cuyos equipos han confirmado el fallecimiento de un hombre de 52 años y han trasladado a un joven de 24 años al Hospital de Alicante al presentar contusiones.