Fallece un hombre atropellado por un camión en la A-7, en Orihuela

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

ALICANTE 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido tras ser atropellado por un camión en la A-7, a la altura de la localidad alicantina de Orihuela, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente ha tenido lugar esta madrugada, sobre las 3.30 horas, en la A-7, en el término de Orihuela.

El CICU ha recibido un aviso que le alertaba de que un camión había atropellado a un hombre y hasta la zona se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre.