Fallece un menor de 17 años en un accidente de moto en Alcoi

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un menor de 17 años ha fallecido en un accidente de moto ocurrido en la CV-795, a su paso por el término municipal de Alcoi (Alicante).
Según ha señalado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), tras recibir el aviso de un accidente de moto, se ha movilizado una unidad del SAMU, una unidad SVB y equipo médico de Atención Primaria.
Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada al adolescente y otras técnicas de soporte vital avanzado pero, desgraciadamente, no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.