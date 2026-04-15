Fallece un motorista tras un accidente con un coche en la V-30, en Paterna

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VALÈNCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 44 años ha fallecido tras un accidente con un coche en la V-30, en el término valenciano de Paterna, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente se ha registrado esta mañana, sobre las 7.30 horas, cuando han colisionado un coche y una moto en la V-30.

Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento del motorista, un hombre de 44 años.