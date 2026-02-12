Fallece Pascual Martí, fundador de la empresa de electrodomésticos que lleva su nombre

Tienda de electrodomésticos Pascual Martí - PASCUAL MARTÍ

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fundador y presidente de la empresa valenciana de venta y distribución de electrodomésticos Pascual Martí, Pascual Martí Martínez, ha fallecido este jueves 12 de febrero a los 82 años.

Su velatorio se celebrará este jueves de 17 a 21 horas y el viernes 13 de febrero desde las 09 horas y hasta las 17 horas, hora de la misa, en el cementerio Parque de la Paz, en Godelleta (Valencia), según ha informado su familia en un comunicado.

"Toda una vida dedicada al mundo de los electrodomésticos, a esta empresa y a su familia. Todas las personas que formamos parte de este gran grupo le recordaremos con cariño y profunda admiración por todo lo que ha representado y por el importante legado que ha dejado", ha manifestado su familia.

La empresa fundada por Pascual Martí presta sus servicios de venta y distribución de primeras marcas de electrodomésticos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, con tiendas en Valencia y Castellón y canal de venta online.