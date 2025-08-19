Fallece una persona en una explosión con incendio de una vivienda de Benifaió - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido en una explosión con incendio que se ha registrado la pasada noche en un piso de la tercera planta de un edificio en Benifaió (Valencia). Asimismo, otras tres personas han resultado heridas.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, el siniestro, cuyas causas se están investigando, se ha producido a las 22.17 horas en la calle Juan Ramón Jiménez de esta localidad valenciana.

Hasta el lugar se movilizaron cuatro dotaciones de Torrent, Silla y Alzira, el sargento de Torrent y un oficial del Consorcio, que procedieron a las tareas de extinción y búsqueda de afectados.

En el piso donde se produjo la explosión se localizó a la víctima mortal y a otra persona ha resultado herida. Asimismo, en el piso vecino, los bomberos rescataron a una mujer afectada por el humo. El dispositivo de bomberos se retiró a la 01.30 horas de la madrugada, según las mismas fuentes.