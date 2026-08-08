Fallecen dos personas y otras dos resultan heridas en un accidente entre dos coches en la N-332 en Benissa

Archivo - Dos SAMU en la base - CICU - Archivo

ALICANTE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 19 años y un hombre de 65 años han fallecido y otras dos personas han resultado heridas, entre ellas un niño de 9 años, en un accidente entre dos coches en la carretera N-332, entre Benissa y Dénia (Alicante), según han informado el Consorcio de Bomberos de Alicante y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro se ha producido alrededor de las 11.50 horas de este sábado y, en el momento del suceso, un médico y una enfermera presentes en el lugar han atendido inicialmente a las víctimas, ha precisado el Consorcio. Cuatro personas han quedado atrapadas en los vehículos.

Hasta el lugar se han movilizado dos unidades de SVB, dos SAMU, bomberos de los parques de Benissa y Dénia con una bomba urbana pesada (BUP), unidad de mando y jefatura (UMJ) y vehículo de rescate.

Los efectivos sanitarios han confirmado el fallecimiento de un hombre de 65 años y una mujer de 19 años de edad. Por otro lado, han atendido a dos heridos de 27 y 9 años de edad que han sido trasladados al Hospital de Dénia, ha detallado el Cicu.