Una fallecida y dos heridos en un accidente de tráfico en la AP-7 a la altura de Crevillent

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido y dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en la AP-7 a la altura de la localidad alicantina de Crevillent, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El suceso se ha producido este sábado, sobre las 8.20 horas, en la AP-7, a la altura de la salida hacia Crevillent. Hasta allí se ha movilizado una unidad de SVB y otra de SAMU, cuyo equipo médico ha atendido a una mujer por politraumatismo, que ha sido trasladada al Hospital General de Elche; y a un hombre, de 47 años, por policontusiones, que ha sido trasladado al Hospital del Vinalopó. En el mismo accidente, se ha confirmado la muerte de otra mujer.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han informado de que han actuado cuatro dotaciones de los parques de Elche y Crevillent.