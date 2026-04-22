Dos trabajadores fallecidos en el desplome de un andamio de obra en Benidorm

ALICANTE, 22 (EUROPA PRESS)

Dos trabajadores han fallecido este miércoles en el desplome de un andamio de obra en la ciudad de Benidorm (Alicante), según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El siniestro se ha registrado hacia las 10.49 horas en el número dos de la calle Ibiza, según el aviso recibido por el Consorcio. Por parte del Centro de Información y Coordinación de Urgencias se han desplazado hasta el lugar una unidad del SAMU y un Soporte Vital Básico cuyos servicios médicos han confirmado el fallecimiento de dos trabajadores.

Hasta el lugar de los hechos los bomberos han enviado una unidad mando jefatura; un furgón de salvamentos varios; una autoescalera con un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Benidorm.

Los efectivos se encontraban pasadas las 11.30 trabajando en el lugar, retirando los escombros y rescatando a los afectados por el desplome: inicialmente un fallecido y un herido muy grave aunque este último finalmente también ha perdido la vida en el siniestro.