Principales candidatos valencianos al 29N - EP/ARCHIVO

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Después de dos semanas de actividad frenética entre mítines y actos de campaña por toda la Comunitat, los candidatos valencianos se toman un respiro este sábado antes de acudir al día siguiente a votar. La mayoría aprovecharán para pasar tiempo con su familia, descansar y disfrutar de algunos de sus planes favoritos, como ir a una librería, jugar a frontenis, comer sushi o incluso ir a un concierto de Estopa.

El 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, tiene previsto pasar toda la jornada de reflexión junto a su familia en su casa en Finestrat, localidad alicantina de la que fue alcalde. El domingo madrugará para votar en la Casa de la Cultura a las 9.30 horas.

También del PP, la cabeza de lista al Congreso por Valencia, Mª José Catalá, pasará el sábado en familia, en València. Va a estar con su familia "desconectando y descansando" y recuperando todas las horas con sus dos hijos horas que no ha podido estar estos 15 días de intensa campaña, trasladan a Europa Press fuentes de su entorno. La alcaldesa del 'cap i casal' votará el domingo en el IES Sant Vicent Ferrer, entre las 10.30 y las 11.00 horas.

La número uno de los 'populares' al Senado por Alicante, Eva Ortiz, comerá con su familia en la jornada de reflexión y después irá con sus sobrinos a un circo en Torrevieja. Votará al día siguiente en Orihuela, en el CEIP San Bartolomé, a las 11 horas.

Por su parte, la vicepresidenta primera y candidata del PP al Senado por la provincia de Valencia, Susana Camarero, votará este domingo en Puçol. Durante la jornada de reflexión, pasará el día con su familia. Por la mañana, asistirá junto a su hijo al Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP, para compartir con los miles de aficionados valencianos la pasión por el motociclismo y apoyar a los pilotos que afrontan la última cita del campeonato.

Por la tarde, asistirá al concierto solidario de Estopa en Valencia, con Mafalda Cardenal como artista invitada, organizado por Iberdrola con motivo de su 125 aniversario y cuya recaudación se destinará a proyectos sociales de distintas entidades.

Entre los representantes del PSOE, la cabeza de lista al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, comenzará la jornada de reflexión con una visita a un mercado municipal y dedicará buena parte del día a estar con su familia. Por la noche tiene previsto disfrutar de la música en directo asistiendo al concierto de Estopa en València, avanzan fuentes socialistas.

Bernabé irá a votar el domingo al Centro Municipal de Juventud de Campanar, en València, a las 10 horas. Los números dos y tres por Valencia --el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró-- votarán en el CEIP Navarro Darás de Carcaixent (11 horas) y en el campus de la Universitat de València de Ontinyent (10.30), respectivamente.

Toni Francés, número uno de los socialistas por Alicante, pasará el sábado de reflexión en Alcoi, donde tiene previsto disfrutar de un día tranquilo junto a su familia. El domingo votará en la agencia de lectura municipal La Uixola de Alcoi sobre las diez de la mañana.

La cabeza de lista del PSOE por Castellón, María Jiménez, recorrerá la Vía Verde por la mañana y por la tarde quedará con sus amigos y amigas para tomar algo, ya que hace mucho tiempo que no ha podido hacerlo, indican desde el partido. Acudirá a votar el domingo en Oropesa del Mar, en el CEIP Deán Martí de Oropesa, sobre las 10 horas.

LA TRANQUILIDAD DE ESTAR EN CASA

Y la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, dedicará la jornada de reflexión a descansar tras las intensas semanas de campaña. Tiene previsto salir a tomar el aperitivo con unos amigos por València y aprovechar el resto del día para disfrutar de la tranquilidad de estar en casa y escuchar música. Votará el domingo en su ciudad, Gandia, en la falla Marqués de Campo-Perú, a las 11.30 horas.

Como cabeza de lista al Congreso por Valencia de Compromís-Front Valencià, Àgueda Micó pasará la jornada de reflexión con su hija, a quien se lo ha prometido después de muchos días de campaña pasando poco por casa. Por la mañana realizarán una ruta por la montaña, tras lo que comerán sushi en Xàtiva y, posiblemente, por la tarde irán de tiendas. Votará el domingo en su localidad, l'Olleria.

Alberto Ibáñez, número dos de la coalición por Valencia, pasará la mañana del sábado con su familia e irá al parque con sus hijos. Por la tarde participará en la concentración por las víctimas de la dana de 2024. El domingo votará en el Lluís Vives de València a las 11 horas.

La cabeza de lista de Compromís-Front Valencià por Alicante, Mª Teresa Pérez (Podem), tiene previsto dedicar parte del sábado al deporte, con una partida de frontenis al ser el deporte que practica desde pequeña y que le sirve "para desconectar y desahogarse pegando pelotazos a la pared", explican desde su entorno. Después se irá de comida familiar en su pueblo y descansará. Votará el 29N en el colegio Virrey Poveda de Petrer.

En Vox, el cabeza de lista por Valencia, Ignacio Gil-Lázaro, se reunirá el sábado con su equipo de forma informal a primera hora, tras lo que prevé ir a la librería París Valencia, como cada sábado, y luego pasar tiempo con su familia.

Gil-Lázaro votará el domingo, a las 11.30 horas, en el CEIP Santa Teresa de València, mientras el presidente de Vox Valencia, Vicente Barrera, emitirá su voto media hora antes en la Oficina de Turismo de la calle la Paz de València.

El cabeza de lista de Vox al Congreso por Castellón, Alberto Asarta, irá a dar un paseo por la playa por la mañana junto a su mujer, tras lo que comerá con su familia. El sábado por la tarde participará en un acto en el que le nombrarán "maestre templario 2027".