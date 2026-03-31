Familiares de víctimas del edificio incendiado en Campanar piden reabrir la causa para hallar "verdad y paz interior"

Archivo - Un grupo de personas durante el acto conmemorativo tras cumplirse un año del incendio del edificio de Campanar, a 27 de septiembre de 2025, en Valencia. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Familiares de víctimas del edificio incendiado en febrero de 2024 en el barrio valenciano de Campanar han pedido reabrir las investigaciones para encontrar "verdad, justicia y paz interior". "Lo más importante es reabrir el caso y que lo sucedido no vuelva a ocurrir", han apuntado.

Así lo han expresado en una comparecencia ante los medios una semana después de que la comunidad de propietarios del inmueble presentara la una solicitud de reapertura de las investigaciones tras un informe pericial, encargado por su representación legal, que cuestiona la validez de la documentación aportada para justificar la reacción al fuego del material de la fachada.

El informe pericial revela "fallos graves" en la investigación judicial sobre el incendio del edificio de la calle Poeta Rafael Alberti, 2, en el que perdieron la vida 10 personas y 138 familias se quedaron sin casa.

En el encuentro han estado presentes allegados de varias de las personas que perdieron la vida en el siniestro: Ruth y Rafel Sala, Tan y Enrique Sanfélix, junto a los abogados Ignacio Grau, Miguel Ferrer y Juan Carlos Navarro.

"El estado general es de indignación, soledad y de abandono; estamos chocando contra la misma pared, pero no perdemos la esperanza porque hemos visto un pequeño resquicio de luz --en referencia al informe pericial-- para encontrar verdad, justicia y paz interior", han manifestado.

Los familiares han relatado que los últimos meses, desde que se cerró el caso, han sido "muy complicados", aunque han puesto en valor el "trabajo constante" de sus abogados. Así las cosas, han apuntado que ven posible que se pueda reabrir el caso: "Tenemos que tener confianza porque confiamos en la justicia. Si no tenemos confianza en la justicia, ¿qué nos queda?".

La nueva pericial ha sido recibida "con mucha esperanza" por parte de los familiares de las víctimas. "Ilusión, no, porque queda poca; pero con esperanza de que se pueda llevar a buen puerto, sí", han precisado.

El antecedente italiano, donde la justicia ha condenado por un incendio en Milán a los fabricantes de los paneles que también ardieron en el edificio de Campanar, "debe ser la puerta que abra el caso". "Esperemos que se tenga en cuenta", han pedido porque, tal como han insistido, el material es el "mismo" al del edificio incendiado en Campanar.

"Nuestro foco actualmente está en los materiales de la fachada y vamos a ver hasta dónde nos lleva. Nosotros necesitamos que ese accidente no se vuelva a repetir, que esos fallecimientos no sean en balde y que haya justicia; otra cosa a partir de ahí no hay", han señalado.

"ESTO NO SE CURA HASTA QUE HAYA JUSTICIA"

Los familiares han coincidido en que el sentimiento mayoritario es de "rabia" e "impotencia". Rafel Sala ha comentado que a su hermana, que fue una de las diez víctimas mortales, se le indicó que se quedara en su vivienda. "Vi mucha falta de coordinación: repetí el piso y la puerta del domicilio de mi hermana y no me hicieron caso. El sentimiento es de "impotencia, de rabia, de pasotismo y de no haberse hecho nada", ha relatado Sala.

Por ello, ha apuntado: "Esto no se cura hasta que haya justicia". "Nunca nos han pedido disculpas; sí obtuvimos apoyo esa noche de psicólogos pero ya está, ningún apoyo político ni judicial ni fiscal. Son todo puertas cerradas". "Se han muerto diez personas y es como si se hubiesen quemado diez televisiones o diez muebles", ha lamentado.

Por su parte, Enrique Sanfélix ha enfatizado que en nombre de las víctimas hay que "dirimir responsabilidades" para que "esto no vuelva a pasar".

Tam, quien perdió a su madre, que residía en la vivienda que se encontraba justo arriba del domicilio en que se originó el fuego, ha recordado que "en diez minutos pasó de estar todo apagado a estar en llamas". "Ella ya me estaba diciendo que ya no podía salir, que estaba todo en humo y que no podía respirar y que no sabía qué hacer. Yo llamé no sé cuántas veces a 112, muchas, y siempre me decían que lo iban a trasladar. De hecho, al principio, cuando llamaban no sabían ni de que les estaba hablando ni de dónde estaba el edificio", ha recordado.

Por su parte, los abogados han recordado que el informe pericial apunta a que la documentación que acreditaba la seguridad contra incendios "carece de validez legal y estaba caducada" y el material de fachada "pudo ser determinante en la rápida propagación del incendio y en la gravedad de sus consecuencias".

Además, este alega en la petición "errores técnicos y legales en el momento de la investigación", ya que la normativa aplicada que llevó al sobreseimiento de las actuaciones "no era la vigente", era incorrecta y generaba una "apariencia de cumplimiento legal que no se corresponde con la realidad de los hechos", lo que "pone en duda el archivo provisional de la causa", en función a lo expuesto en el informe pericial.

Esa normativa aplicada durante la instrucción, han insistido, no era la vigente en el momento de la concesión de la licencia de obras, "ya que debía haberse aplicado el Real Decreto 312/2005 en lugar de la anterior". El informe, además, cuestiona la validez de la documentación aportada para justificar la reacción al fuego del material de fachada.

Los abogados han lamentado que "a priori no hay posibilidad de que otro juzgado asuma la causa" y han afeado que la investigación se inició "con la idea" de archivar la causa. "Todas las diligencias practicadas se han practicado con esa finalidad; no se planteó la negligencia de la constructora, sino descartar que fuera un incendio provocado", han remarcado, al tiempo que han criticado: "El juzgado busca un relato judicial".

Los abogados que ejercen las acusaciones particulares entienden que la nueva documentación aportada podría determinar responsabilidades penales de los fabricantes en la construcción de del edifico.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia confirmó el pasado mes de julio el auto de archivo provisional de las diligencias previas abiertas para investigar el incendio, al considerar acreditado que se produjo de forma accidental por un fallo de la parte trasera de un frigorífico en una vivienda y que en la instrucción se emplearon "cuantas herramientas de investigación se han presentado como racionalmente posibles, necesarias, suficientes y adecuadas".