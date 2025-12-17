Familias del colegio San Juan de Ribera piden en una 'carta a los Reyes Magos' solución a las "graves deficiencias"

Un agujero en el techo del comedor del colegio. - AMPA CEIP SAN JUAN DE RIBERA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio de Infantil y Primaria San Juan de Ribera de València han escrito su particular 'Carta a los Reyes Magos' para solicitar a las instituciones que "procedan a arreglar las graves deficiencias" que presenta el centro y que "llevan siendo reclamadas por la dirección desde hace mucho tiempo, ya que afectan al día a día y a la seguridad de los niños y niñas".

"Reyes Magos: Me llamo Sofía y tengo 7 años. Este año me he portado muy bien y quiero pediros un regalo muy especial. Me encanta mi colegio, el CEIP San Juan de Ribera de Valencia. Me lo paso muy bien con mis compañeras y aprendo mucho, pero hace tiempo que veo cosas que no me gustan y no sé qué hacer", empieza la misiva remitida a los medios.

"¿Por dónde empiezo? Tenemos un agujero enooorme en el techo del comedor. A mi compañero Max le da mucho miedo; dice que salen monstruos de él y todos los días comemos mirando hacia alli por si uno nos asusta y escapa corriendo a través de las puertas que tenemos rotas. Si al menos el telefonillo del comedor funcionase, la cocinera Lola podría avisar a la patrulla para que venga al rescate", prosigue.

Desde la asociación recalcan la necesidad de dar "visibilidad a la lamentable situación que vive este colegio público situado en el centro de València". Entre otras incidencias, recalcan que hay un agujero en el techo de la cocina del colegio "que supone un riesgo para la salud, ya que de él pueden salir cucarachas y otros insectos".

También aluden a que la fachada del colegio que da al patio tiene una "importante" grieta que está pendiente de ser reparada y al hecho de que la comunidad educativa lleva "años pidiendo un toldo para hacer frente a las altas temperaturas y a la falta de sombra del patio".

Otras quejas se refieren a porterías "que llevan meses esperando a ser instaladas por un profesional del Ayuntamiento de València" y los "dos años de espera en lista para tener un tobogán en la zona de infantil".